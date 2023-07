Amaranta Hank se fue encima de “uribistas rasos” y reveló peculiar secreto sobre los líderes políticos que apoyan

Hace ya 30 años, la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, vio nacer a Alejandra Omaña , mejor conocida en la industria del contenido para adultos como Amaranta Hank; misma que recientemente se convirtió en tendencia en la red social Twitter, por compartir abiertamente sus preferencias políticas y elogiar el discurso del presidente de Colombia.

“El discurso de Gustavo Petro está muy adelantado a nuestro nivel de educación”, fueron las palabras de la cucuteña, para describir las palabras que proclamó el mandatario en su discurso ante el Congreso de la República, el pasado jueves 20 de julio, en conmemoración del Día de la Independencia; en donde Petro aprovechó para dirigirle algunos apartados a la ministra Irene Vélez.

Inmediatamente publicado el trino en la cuenta Omaña, en donde acumula más de 300.000 seguidores, las reacciones no se hicieron esperar; y muchos internautas llenaron de críticas su publicación:

“Hasta una hormiga supera tu educación”, “Muy bien, sigue estudiando para que valides el bachillerato”, y “Parece ser demasiado técnico para el entendimiento de los ‘uribistas’”, fueron algunas de las reacciones, dirigidas a la mujer que años atrás se desempeñó como periodista en reconocidos medios de comunicación en Colombia.

Amaranta Hank podría ‘armar la de troya’ si revela los nombres de los líderes “uribistas” que la piropean

Respecto a los ‘lances’ que recibió por dar a conocer sus pensamientos, Amaranta asumió que la mayoría de las mismas estaban redactadas por los que considera “uribistas rasos”, a quienes les reveló que muchos de los líderes políticos que apoyan, resaltan sus aspectos físicos.

“Uribistas rasos: ustedes me insultan en público y sus jefes me echan los perros en privado. Calma. Aceptemos diferencias”, y “Ojalá los ‘uribistas’ me insultaran en onlyfans”, fueron otros de los tuits utilizados por la Amaranta Hank, para dar respuesta a sus opositores.

