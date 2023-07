“Son muy bruscos”: Jhonny Rivera reveló momento en que fanático y miembro de logística casi lo dejan ‘mueco’

Hablar del género popular en Colombia, es remitirse a los aportes realizados por el pereirano Jhonny Rivera, reconocido por su talento para el canto y la interpretación, pero también, por el gran amor que tiene con sus millones de fans, mismos que siguen su cotidianidad en redes sociales como Instagram, en donde el artista acumula 3,2 millones de seguidores.

Son muchas las veces en que Rivera ha dado a conocer su cercanía con su fanaticada, a quienes trata de complacer previo a sus conciertos regalándoles una foto o un autógrafo. Pero es tal la aglomeración de personas en dichos momentos, que la integridad del cantante puede verse en riesgo, muestra de esto fue su c oncierto en Popayán, donde el cantante quedó más manoseado que aguacate en promoción.

A Jhonny Rivera casi le vuelan un diente por comportamiento de fanático y miembro de logística

El hombre de 49 años, que recientemente confirmó su relación con Jenny López, miembro de su agrupación músical; aseguró que pese al respeto y cariño que tiene por sus fans, se han presentado situaciones en las que su vida ha corrido peligro, e incluso casi desfigura su sonrisa.

“Dos veces. Una en Madrid; un seguidor me abrazó y los de logística lo jalaron sin percatarse que me tenía agarrado por el cuello y me tiró hacia atrás. Cuando le solté la mano, tenía todo el impulso de mi cuerpo, me enredé con un monitor y me aflojé un diente con el micrófono, seguí cantando en el piso”, reveló el intérprete de ‘Guaro’.

“En Medellín un seguidor me abrazó y no me soltaba y nos fuimos los dos al piso. Los de logística hacen su trabajo, pero a veces son muy bruscos, y la gente cree que son los miembros del staff y no, son ellos”, añadió

