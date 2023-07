“Sí, tenemos una relación”: novia de Jhonny Rivera reveló toda la historia de su romance

Jhonny Rivera se posiciona como uno de los exponentes de la música popular más destacados de Colombia, con una larga trayectoria que le ha dejado una gran cantidad de éxitos en el camino por canciones como ‘Soy Soltero’. Sin embargo, en lo que se refiere a la etapa sentimental es otra historia, pues en redes sociales nunca presentó a una novia oficial ni tampoco se le vio en compañía de alguna mujer.

Hace varios meses empezó a sonar el rumor de un posible romance con una joven cantante a la que él ha ayudado en varias oportunidades dándole la posibilidad de cantar junto a él en algunos escenarios. Pero este rumor fue desmentido rápidamente por la mujer, quien aseguró que Johnny simplemente era un amigo y hasta su ejemplo a seguir en la música.

Pero parece que el amor sí surgió en ellos luego de tantos comentarios. Se trata de Jenny López, una joven cantante colombiana que explicó por medio de sus historias la verdadera manera en la que el amor se llegó a dar entre ellos:

“Cuando cumplí los 19 él me tuvo un detalle muy bonito, con una torta de cumpleaños me celebraron en su finca con su familia y a mí eso me marcó mucho. Empecé a sentir una atracción hacia él, pero como él no decía anda yo me mantuve muy al margen con eso. Cuando cumplí los 20 fue ya cuando él me dice que siente una atracción y decidimos iniciar una relación sentimental”, aseguró Jenny quien reveló que en redes sociales no subirá nada para no incomodar a las personas.

A pesar de la gran diferencia de edad, parece que Jenny y Jhonny se sienten muy felices de estar juntos, pues usuarios aseguran que era obvio que se iban a enamorar, ya que Rivera tiene una personalidad bastante dulce.