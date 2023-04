El revelador video de Luisa Fernanda W que le genera “vergüenza” e “inseguridad”

Luisa Fernanda W mostró una faceta con la se siente bastante vulnerable, publicando en sus redes sociales un video que le genera cierta “inseguridad” y “vergüenza”, el cual compartió a modo de experimento y como medida de crecimiento personal para hacerle frente a una actividad a la cual le tiene cierto temor.

La creadora de contenido suele mostrarse muy abierta en sus redes sociales, haciendo caso omiso a los comentarios de los detractores que suelen manifestarse en sus publicaciones, bien sea para criticar algunos de sus atuendos o sus posturas frente a ciertos temas. Sin embargo, sus seguidoras suelen salir en su defensa con mucha frecuencia.

De cualquier manera, la joven también le ha respondido en más de una ocasión a algunos ‘haters’ con contundentes mensajes en los que hace evidente que no suele importarle mucho la opinión de sus detractores mientras ella esté feliz y tranquila.

Sin embargo, Luisa Fernanda W publicó un video en su cuenta de Instagram en donde realmente se notaba muy nerviosa y con ciertas dudas respecto al material compartido, ya que le generaba vergüenza e inseguridad, además de mucho miedo.

Y es que la influencer subió un video en donde aparecía cantando, con el fin de marcar un punto previo a empezar a tomar clases de vocalización, de modo que tanto ella como sus seguidores puedan notar el cambio de su voz cuando ya esté más instruida en el tema.

“Durante todo este tiempo que yo llevo creando contenido para estas plataformas, es la primera vez que subir un video me genera tanto temor. O sea, el video que les acabo de subir es el video que más he pensado para subir porque me genera inseguridad, quizás vergüenza”, dijo Luisa Fernanda W en una de sus historias mientras explicaba que a pesar que no le agradaba sentirlo, era parte del proceso.

En el video publicado por la colombiana se puede escuchar cantando una canción de Kudai, tratando de dar su mayor esfuerzo mientras recibe el apoyo de su pareja, Pipe Bueno.

En la sección de comentarios, los mensajes son mixtos de parte de sus seguidores, con muchos de ellos apoyando la valentía y el talento de la joven, mientras que otros critican su voz, además del contenido del video publicado con algunos mensajes poco agradables.