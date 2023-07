Andrea Valdiri se defendió tras ser señalada de inmoral por posar casi desnuda: “demasiado vulgar”

Andrea Valdiri es una de las modelos y creadoras de contenido más influyentes de la industria de las redes sociales, la barranquillera se ha destacado por ser tendencia en los medios de comunicación y en cada una de las plataformas digitales, donde cuenta con millones de seguidores que no se pierden ni un solo detalle sobre la vida de la influenciadora.

Le puede interesar: Andrea Valdiri posó como Dios la trajo al mundo, pero le dieron palo por este detalle

La vida de la costeña es ampliamente comentada en distintos sitios web, donde la han elogiado por su gran éxito, pues no solo se sabe que es una de las más famosas, sino que también es una de las mejores pagadas. Aunque la vida de esta creadora de contenido pueda ser envidiable, lo cierto es que no se escapa de las controversias, como lo fueron las pruebas de paternidad de su hija Adhara, y las peleas con otros influenciadores como Yina Calderón.

Le puede interesar: “Eso es conveniencia”: Andrea Valdiri se fue contra Lowe León por hablar de su hija en medios

Así mismo, Valdiri ha tenido que enfrentarse a cientos de críticas sobre su estilo de vida y sus fotografías, las cuales en muchas posa con poca ropa mostrando su sensualidad. Ejemplo de ello fueron las últimas imágenes que subió a su cuenta de Instagram en donde posó junto a varios carros de una empresa de compra y venta para promocionar el negocio.

Le puede interesar: “Una vaina espantosa”: Andrea Valdiri mostró sus senos luego de hacerse una cirugía para reducirlos

Fueron cerca de 10 imágenes las que publico la barranquillera en su perfil y con las que causó miles de reacciones entre quienes elogiaron su belleza y otros quienes la criticaron. Una seguidora en específico fue quien le dejó un comentario cuestionando su moralidad y su forma de educar a sus hijas: “Sé que es una figura pública, pero me parece que la primera es demasiado vulgar. Recuerde que tiene niñas y si algún día quiere prohibirle algo a ellas ¿Con qué moral lo va a hacer?”, fueron las palabras de la usuaria.

Frente a esto, Valdiri no guardo silenció y se defendió escribiendo: “La moralidad viene de las normas y costumbres que te inculcaron, somos de hogares diferentes, para mí el desnudo es un arte y además, hace parte de mi trabajo. Y como este es mi trabajo y no el tuyo, yo lo hago y tú me ves. En cuanto a mis hijas, las crío para que la realidad del mundo no las afecte, incluyendo los comentarios como el tuyo. Inquebrantables”, puntualizó la modelo.