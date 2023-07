“Una vaina espantosa”: Andrea Valdiri mostró sus senos luego de hacerse una cirugía para reducirlos

Andrea Valdiri le confesó a sus seguidores que se vio “obligada” a hacerse una reducción de senos, que más allá de ser algo estético, terminó siendo una decisión pensando en su bienestar. Y a través de una reveladora serie de fotos mostró el antes y el después de esta operación.

La bailarina se ha mantenido ocupada los últimos días en sus redes sociales debido al nuevo emprendimiento que llevó a cabo a través de plataformas digitales, siendo este una serie de rutinas de ejercicio que conforman un ‘reto’, el cual promete ayudar a las personas a bajar de peso y a conseguir una figura como la de ella.

Puede leer: Andrea Valdiri recibió desagradable visita en su casa y la sacó a punta de escobazos, los gritos no faltaron

Irónicamente, la influencer decidió animarse a impulsar este régimen de ejercicios gracias a las críticas que la DJ Yina Calderón suele lanzarle a través de las redes sociales, agradeciéndole en una historia por brindarle el impulso necesario para sacar adelante su emprendimiento.

Y a propósito de su figura, Andrea Valdiri se pronunció en una historia de Instagram sobre esto, pero decidió darle un enfoque a sus senos, confesando que tuvo que hacerse una cirugía reductiva de manera bastante discreta.

“Los senos me crecieron muchísimo (...) Y una vaina espantosa porque yo decía: ‘¿Por qué me pesan?’, me doblaba mucho, no me sentía con el cuerpo que yo quería realmente”, empezó a contar la colombiana mientras mostraba algunas fotos del proceso.

Lea también: Mente de tiburón: Andrea Valdiri aprovechó las críticas de Yina Calderón para crear un nuevo emprendimiento

Seguidamente contó cómo este proceso la terminó de impulsar a contactar a dos expertos en entrenamiento y alimentación para empezar a darle forma a su reto, que tanto furor a causado entre sus seguidores.

“Me operé, me hicieron reducción de senos. Quiero empezar un cambio con mi cuerpo y no es solamente con el tema de la cirugía que el cirujano te va a dejar espectacular. Sí, hay cirujanos súper buenísimos, pero es un tema de alimentación”, dijo con seguridad Andrea Valdiri.