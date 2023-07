Mente de tiburón: Andrea Valdiri aprovechó las críticas de Yina Calderón para crear un nuevo emprendimiento

Andrea Valdiri le demostró a sus seguidores que tiene una mentalidad emprendedora al anunciar su nuevo proyecto virtual. Pero no solo se limitó a hablar sobre esto, sino que también le agradeció a Yina Calderón porque sus críticas fueron el impulso necesario para sacar adelante esta nueva etapa en su vida.

La riña entre ambas figuras de las redes sociales se remonta a muchos años atrás, dejando ver varias escenas incómodas en las que la DJ critica duramente la figura de la bailarina, tildándola de “gorda” y “desagradable”. Como era de esperarse, Valdiri no se queda de brazos cruzados y suele responder de manera más calmada pero contundente.

Y si bien las cosas se habían calmado desde hace varios meses, Yina Calderón volvió a arremeter en contra de Andrea Valdiri con una serie de comentarios durante semanas, nuevamente criticando su figura.

Pero en esta oportunidad, más allá de poner en su lugar a la empresaria, Valdiri decidió agradecerle porque sus ofensas terminaron siendo el impulso que necesitaba para dar a conocer su nuevo emprendimiento: un plan de ejercicios para ponerse en forma y obtener una figura como la de ella.

“Cuando a ti te hacen una crítica en tu vida, te dicen algún comentario feo, te humillan delante de las personas, yo siento que uno tiene que sacar el lado positivo a ese tipo de comentarios. Por ejemplo, hoy quiero darle las gracias a Yina y les voy a explicar por qué”, comenzó a narrar la influencer.

“Cuando Yina me tiraba, me decía que no era el bombón asesino, que yo estaba gorda, todo los meses me daba y me daba y no me soltaba, yo dije: ‘ok, yo voy a hacer algo’. Y es que así como yo quiero cambiar, también voy a ayudar a muchas mujeres a que lo hagan”, contó Andrea Valdiri antes de revelar varios detalles sobre este plan de ejercicios del que asegura que generará cambios positivos.

Seguidamente compartió en varias historias que no tardó mucho tiempo en vender varias copias de este “reto”, como ella lo llama, mostrando a algunos clientes felices de recibir el material, y dejando ver que incluso en países como Brasil y España también se animaron a adquirirlo.