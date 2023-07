Jenn Muriel le responde a Yina Calderón tras llamarla “Morronga”

De nuevo Yina Calderón da de qué hablar en redes sociales, y esta vez en contra de la ex pareja del creador de contenido Yeferson Cossio, Jenn Muriel. Mediante Instagram sus seguidores le preguntaron a Yina “Quién es la influencer que te parece solapada, loca y perr*”, la Dj mencionó “Aunque yo la sigo, pero me gusta lo que hace, es Jenn Muriel que es tantico morronga”.

Y es que para muchos Yina Calderón usa la polémica para poder seguir vigente en redes sociales y seguir siendo comidilla de la opinión pública, pero en esta oportunidad, Jenn no se quedó callada ante las palabras que mencionó la DJ en sus redes sociales.

“Lo único que a mi me importa es lo que yo pienso de mi misma, y yo opino que soy una chimba por donde me vean, y si soy morronga o no, eso es lo que hay”, mencionó Jenn. comentario que ha sido apoyado poor sus seguidores que la han alentado frente a los malos comentarios de Calderón.

Cabe aclarar que ahora Yina Calderón será investigada La Super Intendencia de Industria y Comercio por no informar de manera clara y correcta sobre la política de cambios, devoluciones y garantías de sus productos “Presuntamente no acató las órdenes impartidas el 10 de agosto de 2022 por la entidad”, y que de no cumplir con lo mencionado la dj y empresaria tendría que pagar cerca de 2.000 millones de pesos.