“Las tengo bien puestas”: Yina Calderón con traguitos encima habló de las investigaciones de la SIC por publicidad engañosa

Yina Calderón es una reconocida Dj de guaracha y empresaria de fajas quien llegó a ser parte de la esfera de la farándula nacional desde su participación en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, donde logró robarse toda la atención no solo con su personalidad sino también con cada una de sus declaraciones.

Recientemente, se conoció que Calderón, al igual que Yefferson Cossio, Luisa Castro y Miriam Obregón, están siendo investigados por la SIC (Superintendencia de Industria Comercio), pues al parecer, los creadores de contenido no habrían entregado información clara, veraz, oportuna, verificable y precisa con la serie de productos con los que han promocionado.

Si esta información llega a ser verificada estos influencers podrían llegar a pagar una suma cercana a los 2.320 millones de pesos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Una de las primeras en referirse al tema fue Yina Calderón quien en medio de algunos tragos reiteró que estaba parando su celebración de cumpleaños por lo mencionado anteriormente: “Debería preocuparse por tantos, no voy a decir nombres, gobierno debería dedicarse a la delincuencia que hay”.

Asimismo, Calderón sacó a flote la serie de robos que se presentan a diario en el país. La empresaria resaltó que lo que no va a ser Cossio, Miriam y otros, ella sí lo hace: “yo sí tengo las pelotas bien puestas, las tetas bien puestas todo lo que se les dé la hiju$p&t# gana”, resaltó ella jamás hace concursos, pues estos no resultaban ser de su agrado, pero si los otros lo hacen no le ve problema “deje vivir”, reiteró.

En medio de la fiesta Yina reiteró que no entiende la publicidad engañosa a la que se refieren, pues su foco son sus fajas, negocio que tiene desde hace algún tiempo: “Yo siempre he sido muy real, entonces a mí esa Industria y Comercio, esa mi#rd$ no me azara para nada”. Además, la creadora de contenido aseguró que no entiendo “por qué la cogen” con ella, teniendo en cuenta los problemas por los que atraviesa el país desde hace muchos años: “El gobierno no está matando, ya no voy a decir nada en contra del gobierno porque tengo rabo de paja”.

Finalmente, Yina dio su posición frente al tema, destacando la SIC no tendría “más que hacer” teniendo que mostrar resultados y precisamente ellos son quienes resultaron ser la “carnada”. Además, pidió que pararán, resaltando que si hubiera hecho publicidad desde que empezó estaría tapada en plata como si lo está Yeferson Cossio.