“Casi me mandan a dormir para siempre”: reconocido influenciador caleño contó cómo lo robaron en un restaurante

El creador de contenido caleño, ‘Háblame menor’ reconocido por hacer bromas y subirlas a sus redes sociales, contó cómo casi “lo mandan a dormir para siempre” en un robo que sufrió mientras departía en un restaurante de la ciudad de Cali.

Lea también: ¿No le alcanzo para el pasaje? Pillaron a mujer muy arreglada y ‘entaconada’ colandose en estación del MÍO

Los hechos sucedieron el pasado cinco de julio, cuando sujetos armados lo abordaron y le robaron todas sus pertenencias.

“Estaba con dos amigos, salimos de entrenar, luego fuimos a comprar unas cosas que necesitaba para un video y en esas uno de mis amigos dice que tiene hambre. Yo le dije que nos fuéramos, pero él insistió y fuimos a comer a un restaurante. Pasados unos veinte minutos en el restaurante, mientras estábamos comiendo, entraron dos sujetos fuertemente armados y me quitaron todo”, indicó el influenciador en un video en el que enseñó las imágenes que logró la cámara de seguridad del establecimiento.

Los ladrones le quitaron dos celulares, una cadena de oro, una billetera con documentos y dinero en efectivo y las llaves de su camioneta.

Le puede interesar: Doble tragedia: en el Valle del Cauca asesinaron a dos familiares mientras departían en un restaurante

“Me encantan las cadenas de oro y yo siempre ando con dos o tres cadenas, cosa que no se puede hacer en Cali. Ese día tenía dos cadenas, una gruesa y una delgada. La gruesa me la había quitado. Cuando llega el primer tipo me dice que pasemos las cadenas y los anillos. Mi reacción fue cubrirme el rostro porque pensé que me iban a disparar, todo se me nubló, pero luego le pasé la cadena y a uno de mis amigos le quitaron un anillo”, continuó diciendo “Háblame menor”.

En el momento de adrenalina, el influenciador incluso trató de correr detrás de los ladrones, pero sus amigos lo detuvieron. “Le doy gracias a Dios de que al ladrón no se le salió un tiro. Yo no me voy a hacer matar por objetos que se puede volver a conseguir (...) por mí que se lleven todo, yo tengo tres hijos que dependen de mí”, añadió.

Lea más: La fuerza del viento no los deja avanzar: Bomberos de Cali luchan contra devastador incendio

Para finalizar el video, le envió un mensaje a los ladrones. “No hagan eso porque ustedes tienen que tener suerte siempre y en algún momento se les va a acabar y los pueden matar o coger presos”.