“Podrían perder su dinero”, Nicolás Arrieta advierte de la moneda ‘falsa’ de Yeferson Cossio

Nicolás Arrieta es uno de los influenciadores que más ha perdurado en la industria, inclusive se podría decir que fue uno de los precursores que incentivó la creación de contenido por las redes sociales y plataformas digitales. Arrieta se ha destacado por sus declaraciones bastante polémicas en las que se ha evidenciado que no tiene ningún tipo de miedo a la hora de expresar lo que siente.

No obstante, este creador de contenido también ha dado mucho de qué hablar por las diferentes controversias en las que se han involucrado otras figuras públicas como Westcol, Lina Tejeiro, y el más reciente Yeferson Cossio. Si bien es cierto que Cossio es hoy en día uno de los influenciadores más famosos y exitosos de la industria, pues sus bromas en las que pone varios retos difíciles se han hecho tendencia rápidamente.

Pero al parecer los negocios de Cossio no solo se quedan en crear contenido para sus redes, sino que incluso maneja las redes de otros de sus allegados, como el caso de Carolina Gómez, su novia. Además de que cuenta con otros negocios alternos a su pasión por las plataformas digitales, entre ellas su nueva criptomoneda llamada PooCoin.

Fue precisamente esta moneda la que hizo que Arrieta saltara y alertara sus seguidores sobre el presunto peligro que habría de invertir en ella: “Les cuento, Yeferson Cossio está promocionando un ‘PooCoin’ que es como una moneda falsa que crea la gente, bueno no es una moneda, es un token que crean en la blockchain. Lo que hace la gente con esas cosas es que hacen un Rug pull”, comenzó explicando el influenciador.

Y añadió que: “Un Rug pull es cuando los inversionistas meten la plata en un token, el token se valoriza, ellos ganan un montón y luego sacan la ganancia, y así la gente que invirtió, después se quedan con una moneda que ya no vale nada. O sea, invierten mil y la moneda vale 500, o vale 100 pesos”.

También hizo la recomendación de que antes de tomar la decisión de invertir en este tipo de mercados, las personas deben estar bien informadas sobre el asunto para no caer en fraudes o malos negocios que los lleven a perder su dinero: “Si usted no sabe cómo funciona la blockchain, si usted no sabe cómo funcionan las criptomonedas, si usted no sabe hacer una inversión, no se meta en este tipo de proyectos, haga preguntas, investigue, infórmese. Mi recomendación es que tengan mucho cuidado”, concluyó.