Así se ve Nicolás Arrieta “en lo más oscuro” del internet, ¿lo recuerda?

Cuando el auge por hacer contenido en Internet no había llegado, Nicolás Arrieta era uno de los primeros en el país en incursionar en este sector que cada vez atrapa a más y más jóvenes. El bogotano aprovechaba plataformas como YouTube para difundir contenido con un tinte sarcástico y a veces pesado para la época. Sin embargo, hoy en día y tras varias lecciones aprendidas, el creador de contenido se dedica a ayudar a difundir estafas y hacer fuertes críticas a quienes de la noche a la mañana adquieren fama a punta de engaños.

Los cambios que ha tenido Arrieta no solo han sido en su forma de pensar, pues año a año sus fanáticos han conocido varias facetas del influencer. Tanto así que, quienes solo conocen su versión ruda y llena de tatuajes no se imaginarían cómo se veía hace más de 10 años atrás, justo en la época de las videocámaras. Para entonces, Nicolás no tenía tatuajes y su “rebeldía” era evidente en la forma en la que llevaba su cabello. Hoy en día, incluso han tildado que esa época es la que mantiene humilde al influenciador.

Tanto así que, en TikTok circula un fragmento sacado de “lo más oscuro” del internet donde Arrieta se ve totalmente diferente a hoy. Eso sí, sigue siendo todo un personaje frente al lente de las cámaras, gracia que no ha perdido a través de los años.

Cabe recordar que recientemente, el actor Santiago Alarcón lanzó un podcast oficial de Spotify en donde entrevista a diversos personajes de la vida nacional, allí entrevistó a Arrieta, quien aprovechó para contar detalles del dinero que gana y cómo es vivir gracias a las redes sociales. Habló de lo bueno y lo malo de la industria y por supuesto, comentó cómo su contenido ha evolucionado hasta llegar a un tono satírico y crítico de la nueva “mafia” que invade las plataformas digitales.