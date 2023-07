Para llorar: Camilo se inspiró en el comentario de una fanática para escribir un nuevo tema

Camilo ha hecho bailar, reír y suspirar a sus fanáticos con su gran repertorio de canciones que han alcanzado el éxito a nivel internacional, inspirándose en sus propias experiencias, en las cosas que están a su alrededor, y al parecer también en sus seguidores, algo que dejó ver en uno de sus más recientes videos.

El artista suele mantenerse muy activo en las redes sociales, mostrando varios detalles de su vida como cantante, algunos momentos de su etapa como papá y esposo, además de ciertas ocurrencias y vivencias diarias, las cuales no duda en compartir con su ‘tribu’.

Y entre la gran cantidad de contenido que el joven suele mostrar en sus historias y sus publicaciones en Instagram, dejó ver que, así como él les brinda su música a sus fanáticos, ellos también le dan inspiración para crear nuevos temas.

Esto quedó en evidencia luego de que revelara que uno de los comentarios de una seguidora venezolana le sirvieron de base para componer un adelanto de una nueva canción.

“@escuchoaluniverso tú me dejaste un comentario en un post y me inspiró mucho a pensar que hay un montón de cosas que uno tiene en el cuerpo que son síntomas de algo más... cosas que los doctores no pueden curar, ni diagnosticar. Entonces escribí una canción”, escribió Camilo en un video.

En el clip en cuestión, el intérprete de ‘Millones’ comienza a cantar el tema en compañía de su guitarra: “ya fui al doctor seis veces y me repite que me ve fenomenal. Pero a mí me parece que ese doctor es muy poco profesional. Y de eso ya me cansé y me autodiagnostiqué: que tengo un problema muy extraño que se llama ‘tú estás lejos y te extraño’”.

En la sección de comentarios, Camilo también tomó en cuenta el mensaje de una seguidora venezolana para darle otra interpretación al tema: “Cuando mi papá murió hace 5 años, fui al doctor porque sentía un dolor punzante, era un dolor que no podía explicar...no me encontraron anomalías, el dolor se calmó, pero dejó cicatriz...esas cicatrices que no se ven, que nadie sabe que están allí”.

Ante esto, el artista no dudó en manifestarle su interés por la situación y que esto lo llevó a inspirarlo de otra manera: “acabo de encontrarle otro contexto a la canción con tu comentario!!! Estoy con la piel de gallina”.