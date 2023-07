“¿No que es cristiana?”: ponen en duda las creencias de Jessica Cediel por esta atrevida publicación

Jessica Cediel subió la temperatura en una de sus más recientes publicaciones en Instagram, dejándole ver a sus seguidores su lado más divertido y atrevido. Sin embargo, algunos usuarios de esta plataforma decidieron poner en duda sus creencias por exponer este tipo de videos sensuales y por la manera en que se ha expresado en las últimas semanas.

La presentadora ha dejado ver lo ocupada que se ha mantenido durante estos meses, compartiendo con sus fanáticos algunas historias en donde les cuenta que está involucrada por completo en un nuevo proyecto televisivo en Telemundo, del cual todavía no ha revelado detalles.

Sin embargo, se las arregla para publicar en sus redes sociales contenido diverso sobre su faceta laboral, algunos detalles personales, además de varias imágenes y videos en donde se puede ver modelando o bailando, dejando ver su lado más divertido.

Y a propósito de esto, Jessica Cediel compartió en su perfil de Instagram un video en el que aparece bailando al ritmo del nuevo tema de Greeicy y Danny Ocean, ‘Zha’, mostrando unos pasos de baile que fueron calificados de sugerentes y atrevidos por algunos internautas, los cuales incluso pusieron en duda que ella sea una mujer tan religiosa como dice ser.

Como en ocasiones anteriores ha recibido una gran cantidad de comentarios por videos como este, la colombiana decidió adelantarse y escribir un mensaje para sus seguidores: “Antes de que se adelanten tienen dos opciones: 1. Les va a gustar. 2. No les va a gustar. Igual yo seguiré bailando hasta viejita. Hasta que Dios me de vida. Hasta que el cuerpo me lo permita”.

Pero a pesar de la advertencia, muchos internautas no se contuvieron y le dejaron varios mensajes negativos en la polémica publicación, indicándole que esos movimientos no son propios de una persona religiosa como ella, criticando también la manera en que se expresa en las redes.

“Con esta ropa sugestiva y baile qué creen que los hombres le provoca por su cabeza y ella pasa hablando de Dios”, “Dice hacer la voluntad de Dios, qué hace en esas escenas. Ojalá que nunca más diga que es cristiana” y “¿Y ella no es que es cristiana?” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de Jessica Cediel.