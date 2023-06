“¿Por qué no tiene pantys?” : le dan palo a Jessica Cediel por mostrar de más en un atrevido video

Jessica Cediel volvió a protagonizar una polémica escena en las redes sociales a propósito de un par de historias de Instagram en las que se podía ver con un atuendo revelador, el cual dio la impresión de que estaba desnuda, algo que no fue del agrado de algunos usuarios de esta plataforma.

Desde hace varios meses, la presentadora ha estado batallando con ‘haters’ a propósito de algunas fotos y ciertas declaraciones que para muchos han sido subidas de tono y controversiales. Sin embargo, ella suele demostrar lo poco que estos comentarios le importan al responder contundentemente al respecto.

Puede leer: “Le gustan largos”: Jessica Cediel reveló qué es lo primero que mira de un hombre y encendió las redes

Y en esta oportunidad, Jessica Cediel volvió a ponerse en la mira de algunos internautas al publicar un video en el que aparece a contraluz, vistiendo un atuendo revelador compuesto por un short ceñido y corto en la parte inferior mientras que en la superior lleva una blusa deportiva.

En la historia en cuestión, la modelo celebrabra que ya está empezando a aumentar de peso e incluso jugó un poco con sus seguidores respecto a que podía estar embarazada. Sin embargo, el chiste no duró mucho ya que en la siguiente publicación desmintió todo el asunto antes de que fuera demasiado tarde.

Pero en la siguiente historia comentó que este atuendo revelador y el hecho de que estuviera a contraluz le dio la impresión a algunos de sus seguidores de que estaba completamente desnuda de la cintura para abajo, mostrando un mensaje que le enviaron en el que la cuestionaban por esto.

Lea también: “Este perro sí me gusta”: Jessica Cediel mostró quién es su nuevo novio

“Ya por ahí estaba leyendo unos comentarios de que: ‘ay, vea, es que se le marca todo’”, dijo en una de sus historias mientras mostraba que un internauta le preguntaba: “ish oye por qué no tiene pantys?”.

Seguidamente indicó que ella no tiene planeado mostrar sus partes íntimas en ningún tipo de plataforma virtual, contando que si bien respeta a los que lo hacen, no comparte ese mismo ideal.

“Siento desilusionarlos a todos los que tenían doblemente y pensaron que se me estaba viendo algo más. No, mi amor. Yo por acá no saldría a mostrar el ch***o jamás. Por acá, OnlyFans y toda cuestión la respeto, pero yo no lo hago, ni aquí ni en ningún otro lado”, concluyó Jessica Cediel.