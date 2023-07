A Jessica le sacaron el Cediel y se fue encima de quienes la critican por presuntamente creerse “gringa”

Una de las presentadoras más reconocidas en Colombia es Jessica Cediel, quien años atrás hiciese parte del matutino ‘Muy Buenos Días’ de RCN Televisión, en el que compartió set con el fallecido ‘Jota’ Mario Valencia; su talento la ha llevado a trabajar en el extranjero y hace parte del equipo de Telemundo Network, hecho por el que muchas personas la critican en las redes sociales.

Cediel es muy activa en el mundo digital, mostrando su cotidianidad en su Instagram, en donde acumula más de 10 millones de seguidores, y en donde recientemente le contestó a sus críticos, quienes llenan de malos comentarios frecuentemente sus publicaciones.

Así le respondió Jessica Cediel a sus ‘haters’ en Instagram

“Que si bailo o no bailo: A mí me gusta como bailo. Que si tengo el pelo muy largo: A mí me gusta mi pelo así. Que si ya me dejo el tren: Mi tren va a toda y yo soy la que manejo. Que si ahora me creo “gringa”: No, pero pocos tenemos la bendición de triunfar en tierras ajenas. Que me quedaré solterona: Si estoy o no estoy con alguien es porque yo quiero, no porque me toca”, afirmó recientemente la ex pareja del cantante de música popular, Pipe Bueno.

Pero la bogotana hizo un fuerte énfasis en sus labores profesionales, ya que su ausencia en la televisión colombiana, después de haber hecho parte del reality ‘La descarga’, también ha sido tema de conversación en internet.

“Que en qué trabajo: En mi pasión que amo y respeto con locura. Que me veo diferente: Obvio estoy hermosa porque ando entrenando con juicio. Que tan inmadura: Bueno, eso sí, siempre lo seré”, añadió.

