¿Ex de Daniela Álvarez estrenando amor? Valeria Vega, hermana de Paulina Vega fue quién se robó su corazón

Daniela Álvarez es una de las presentadoras más reconocidas en el país no solo por su talento sino también, por el complejo proceso de salud que tuvo que atravesar, en donde estuvo acompañada por su familia y por su expareja, Lenard Vanderaa. Si bien, luego de varios intentos su relación llegó a su fin ambos se desean lo mejor, dejando ver que su ruptura se dio en buenos términos.

Desde hace varios meses a Lenard se le ha asociado a otras famosas del entretenimiento como lo son la actriz Viviana Santos y ahora con la hermana de la exmissuniverso Paula Vega, Valeria. Si bien, solo era rumores el programa ‘Lo sé todo’ se encargó de entrevistar a estas personalidades.

En medio del aniversario de la revista Vea, Valeria Vega, llegó a ser parte de este evento en donde varios asistentes no dudaron en confundirla con su hermana. Pero no estaba sola, pues se encontraba con su Lenard Vanderaa. En cuestión de segundos, el hombre se desapareció al parecer, para tomarse fotos y charlar con otros asistentes, en este momento el periodista de ‘Lo sé todo’ no dudó en preguntarle a Vega en donde confirmó su relación, indicando que llevan aproximadamente 2 meses.

Aunque Valeria respondió sin problema alguno, sí se mostró un poco indispuesta al seguir hablando con el medio de comunicación. Para este momento llegó Lenard para seguir acompañándola en donde la pregunta ahora fue para él, pues para sorpresa de varios televidentes reiteró que se estaban conociendo desde hace algún tiempo, un poco contrario a las declaraciones que dio la hermana de la exreina de belleza.

Pero, las declaraciones no terminaron allí, pues Valeria aseguró que tanto su hermana como sus familiares ya lo conocen y sostienen una excelente relación, pues según ella, es un hombre increíble, siendo aceptado por su familia.

Por su parte, Vanderaa reiteró que uno de los motivos por los que estaba en Colombia resultaba ser su nueva pareja, teniendo en cuenta que nació y creció en España, pero ha logrado darse a conocer en el país por su labor actoral. Lo cierto es que al final, sellaron y demostraron su amor con un beso despejando cualquier duda frente a la negación de su relación.