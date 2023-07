“Toda la vida me hicieron bullying en el colegio por el simple hecho de cantar”: Juanse Laverde

Juanse ha crecido ante los reflectores y ha ido consolidando su carrera artística con nuevas producciones, composiciones y a través de su fuerte presencia en las redes sociales, con más de 8 millones de seguidores en Tik Tok, 1,7 millones de seguidores en Instagram, 1,6 millones de suscriptores YouTube y 800.000 oyentes en Spotify. En abril de 2023 fue reconocido por la revista Forbes como uno de los líderes más influyentes en el ámbito musical.

¿Cómo han sido para Juanse estos últimos años, después de haber sido ganador de la Voz Kids 2018?

Estos últimos años han sido tiempo de cambio, literalmente. A mí me encanta traer memoria el tema de la Voz, porque fue el inicio de mi carrera como cantante, donde viví muchas cosas, donde he estado en conciertos gigantescos en estadios, en varias partes del mundo. Ha sido un cambio bastante bueno. Obviamente, empezar a trabajar desde tan pequeño, siempre es duro, pero si es lo que amas, es lo mejor.

Dentro de ese proceso, ¿cuál ha sido el sacrificio más pesado?

Uy, yo creo que el sueño (risas), no dormir, no llegar a casa, estar todo el tiempo ocupado. A veces, sacrificar el colegio y colgarse en cosas. Como en todo hay que hacer sacrificios, pero todo se puede sacar adelante. Obviamente uno pierde unas horitas de sueño, pero lo que hago hoy es para que en un futuro no tenga que trabajar tanto y lo haga más por gusto que por deber. Digamos que todo es un proceso, un camino, pero ha sido muy lindo.

¿Cuáles han sido los principales cambios durante este tiempo?

Primero, lo físico (risas). Segundo, mi forma de pensar en muchos aspectos. Digamos que el mundo de la música es bastante amplio y me ha enseñado muchas cosas. Además, el ir madurando a través del tiempo, en la Voz tenía 11, ya tengo 17. Entonces, siento que soy otra persona, uno siempre aspira a ser mejor, por lo que voy en ese proceso.

Como adolescente casi adulto ha vivido cosas que lo han hecho madurar un poco más rápido, ¿cuáles son?

Wow, yo creo que todo en mi vida me ha hecho madurar más rápido. Ya vivo solo. Este medio tiene muchas cosas y es muy pesado y lo más importante para un artista es llegar de las giras, de los conciertos, las ruedas de medios, de los premios, a descansar a su casa. También, el estar trabajando desde tan pequeño en el tema de la música y tomar mi carrera profesionalmente. Siento que es bueno, casi no me relaciono con gente de mi edad, sino con gente adulta, por el mismo tema.

¿Qué extraña de lo que ve que otros viven a esa edad?

De extrañar cosas de cuando era pequeño, no tanto. Cuando uno es pequeño extraña el colegio, pero en mi caso no es así, porque me hacían mucho bullying y eso era tenaz. Tal vez de mi anterior vida extraño el tiempo que tenía en casa. Ahora no voy al colegio, me toca virtual. Pueden ser cosas que no puedo hacer públicamente o mi vida privada que ha sido bastante explorada a través de las redes sociales.

Juanse Laverde, cantante y compositor combiano (Cortesía)

Habló del bullying, ¿qué le pasó, qué le decían o le hacían?

Uy no, a mí me decían y me hacían de todo lo que se puedan imaginar (risas). Me golpeaban, me regaban las onces en la maleta o me robaban las onces o simplemente era la basurita del salón. Nunca tuve amigos en el colegio y cuando salí lo celebré un buen.

En ese momento, ¿qué hicieron?, ¿le contó a sus padres o profesores?

Le conté a mi familia a los profes, pero digamos que hay una cierta normalización hacia eso de parte de los adultos en el colegio. Cuando les decía, la respuesta que me daban era: ‘no les preste atención’. Muchas veces eso fue causa de pensamientos malos que tuve en mi vida porque casi toda la vida me hicieron bullying en el colegio por el simple hecho de cantar.

¿Qué mensaje le daría a los niños, niñas o adolescentes que hoy pueden estar pasando por esa situación?

Literalmente, que cuando crezcan se van a dar cuenta que las personas que más te hicieron daño en la vida, son las que más te ayudaron a estar donde estás. Al final, los últimos serán los primeros y los que más te humillan simplemente se van a sentir humillados por tu grandeza.

¿Cómo maneja los nervios en los conciertos?

Creo que ya no son nervios, es una sensación de adrenalina, que se convierte en algo muy especial. Uno como artista ama esos nervios antes de subirse a un escenario repleto de gente, porque es hermoso ver cómo la gente canta tus canciones, como te tienen una cierta admiración y siguen todos los pasos que haces.

Las redes sociales se han convertido en esa ventana que tiene la gente para entrar en su vida, ¿cómo ha sido eso?

La parte buena, es que es muy divertido, compartir la vida no es tan malo como muchas veces se ve. La parte mala, es que repercute en la vida personal. Todos quieren saber porque me puse los zapatos de un color o por qué ya terminé con una persona. Ponen en tela de juicio toda mi vida, pero de una u otra manera, no debería ser así, la gente debería saber hasta a dónde meterse en la vida de una persona así sea virtualmente.

Hablemos de Alma, el nuevo álbum…

El nombre del álbum está acorde a lo que pasó en mi vida en los últimos años. En el camino que he recorrido. Como niño uno está en una burbujita, donde uno no sabe muchas cosas, donde se enfrenta al mundo y se estrella. Una de las maneras extrañas de los adultos de evitar que un niños se vayan por mal camino, es ocultando y creo que es la peor manera de enseñar el mundo real. Este álbum tiene lo que yo empecé a vivir y a encontrar apenas salí de esa burbuja. Además, lo que soy como esencia, como persona y las superaciones que he tenido en cuanto a relaciones amorosas.