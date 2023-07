Diego Guauque realizó hermosa labor con niños con cáncer al lado de su esposa

Diego Guauque, reconocido periodista por hacer parte del equipo de ‘Séptimo Día’ del Canal Caracol, pero también se hizo muy conocido por afrontar su grave enfermedad con todo el positivismo del mundo: el cáncer. Ahora que se en cuenta fuera de peligro y de haber pasado por una cirugía que le extrajo todo, se ha acercado a muchos casos de pacientes que sufren lo mismo, sobre todo para ayudarlos.

Lea también: “Busque refugio”: Laura Acuña recibió mensaje que le heló la piel cuando paseaba con sus hijos

Sin duda, muchos colombianos estuvieron pendientes de Guauque, de su enfermedad y su recuperación, por medio de mensajes que, según él, le daban todas las fuerzas para continuar luchando. Terminó quimioterapias y ahora se encuentra en radioterapias, que son menos invasivas, y la verdad es que por lo que se ve en sus redes sociales, se encuentra mucho mejor.

El periodista confesó por medio de varias historias la bonita labor que hizo en el Banco de Sangre del Hospital Homi:

“Solo pudo donar mi esposa, yo no puedo porque me toca esperar seis meses, pero es un acto muy bonito. Yo creo que uno puede complementar las oraciones con acciones y una de esas es donar sangre, se los digo yo porque he recibido mucha sangre y plaquetas. La mayoría que recibe esas plaques y esa sangre son niños con cáncer y leucemia y esos niños que han podido hacer trasplante de medula requieren un trasplante de plaquetas diario. Por ellos, vayan y hagan esa donación”, afirmó Diego Guauque haciendo la invitación.

Lea también: “Mi lado más tóxico”: Carolina Soto le revisó el celular a su esposo y se sorprendió con lo que encontró

Además de eso, fue su sobrina quien grabó todo el procedimiento y la importancia de ponerse la mano en el corazón por las personas que más lo necesitan.