“El sarcoma se había ido de mi cuerpo, pero no invicto. Se me llevó un riñón”: Diego Guauque

El reconocido periodista Diego Guauque se ha convertido en inspiración y referente de cómo se debe afrontar una enfermedad como el cáncer, en la que la muerte se convierte en el principal temor y cómo él con positivismo logró vencerlo. Diego compartió su proceso en las redes sociales y ahora lo hizo a través de una entrevista.

Con la revista Semana Diego reveló detalles y sentimientos que lo embargaron durante el fuerte proceso que debió enfrentar para vencer el sarcoma que le fue descubierto a comienzos del año.

Diego Guaque perdió un riñón en la lucha contra el cáncer

“El sarcoma se había ido de mi cuerpo, pero no invicto. Se me llevó un riñón que estaba muy pegado al sarcoma y rompió un pedazo de la vena cava. Pero sigo vivo, vivo para contarlo y eso es lo que importa ahora”, fue una de las frases que dijo durante la entrevista con dicho medio.

Además, dijo que el cáncer le ha dejado cosas muy positivas, como “reordenar las prioridades de la vida. Cuando uno está sano, la máxima prioridad es el trabajo, madrugar, trasnochar, la primicia, por mi trabajo como periodista. Si uno no almuerza, se dice a sí mismo ‘no importa’. ‘No alcancé a dormir lo suficiente, no importa, porque logré la entrevista’. Y, claro, sueño con volver a trabajar, pero ya no será la mayor prioridad. Ahora será tener buena salud”.

También dijo que entrará a un “proceso de radioterapia porque, pese a que ya me sacaron el sarcoma, hay que asegurarse de que no haya quedado algún rastro en el organismo”.

“Esta semana estuve en el oncólogo y me felicitó. Me dijo que mi caso tenía impresionados a los médicos. Es que mi cáncer es un sarcoma muy poco estudiado, no existía la suficiente literatura científica para saber cómo tratarlo, pero con los doctores hemos empezado a construir ese camino y lo que me alegra es que las personas que el día de mañana presenten ese sarcoma ya pueden fijarse en mi caso para salvar sus vidas. Y a eso aspiro: a inspirar a otros”, agregó.