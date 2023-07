“Eres una Barbie”: le dan palo a ‘WestCol’ por hacer comentarios machistas sobre las colombianas

‘WestCol’ volvió a protagonizar un momento polémico en las redes sociales, ya que decidió pronunciarse sobre el aspecto de algunas colombianas, criticando que muchas suelen alterar su belleza con procesos estéticos, etiquetándolas de falsas e hipócritas en el proceso. Y esto fue suficiente para que muchos internautas empezaran a atacarlo.

El streamer no es ajeno a estelarizar momentos controversiales en las plataformas digitales, bien sea con mensajes indebidos que realiza en sus videos en Twitch, o con comentarios subidos de tono y despectivos en sus historias de Instagram, destacando la homofobia y xenofobia como sus tópicos más polémicos.

Pero también recibió mucha atención hace algunos meses luego de protagonizar un romance con la influencer Aida Victoria Merlano, dando a conocer su presencia más allá de las plataformas de streaming. Y en este aspecto, tanto la creadora de contenido como él recibieron varias críticas mientras duró la relación.

Pero en esta oportunidad, WestCol decidió pronunciarse sobre las mujeres colombianas, indicando que si bien muchas de ellas son muy atractivas, la mayoría suelen obtener esa belleza a través de procedimientos estéticos. También comentó cómo suele defenderse si alguna mujer “operada” llega a criticarlo por su aspecto.

“Mis amigas son lindas, pero si ellas no estuvieran operadas no serían tan ‘wow’ como son ahorita (...) A mí me dicen ‘gordo’ y’feo’ y yo también tengo que tirar esa factoría del flow. A mí una vieja que tiene t***s y c*** operado me dice feo a mí y le digo: ’bebé, respetame. Eres una Barbie’”, dijo el joven.

Seguidamente comentó que esto suele pasar mucho en Colombia, en especial con las influencers y las figuras de las redes sociales, destacando que si bien para él no hay mujeres más lindas que las colombianas, igual suelen alterar sus atributos con costosas operaciones.

También destacó que con suficiente dinero cualquiera puede ser “bello”, indicando que con sus ingresos él también podría hacerse varios retoques para entrar en el estándar de belleza de muchas chicas.

A pesar que muchos internautas le dieron la razón a WestCol por sus comentarios, otros no dudaron en criticar duramente su opinión, tildándolo de misógino y machista: “Pues opérese, envidioso”, “Como siempre WestCol siendo el macho más macho, ridículo”, “La diferencia es que tú ni operándote”, “¿O sea que si no me opero no soy bonita para ti? Vete a lavar ese c***”.