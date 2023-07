¿No se pueden ni ver? Agmeth Escaf habría dejado ver su ‘discordia’ con el esposo de Catalina Gómez

Agmeth Escaf es un político, actor y director de televisión quien durante varios años hizo parte de producciones como ‘Día a Día’, ‘La quiero a morir’, ‘Bravisimo’, ‘La ley del corazón 2′, entre otros. Actualmente, es el representante a la Cámara por el departamento del Atlántico.

Recientemente, el barranquillero estuvo en entrevista con la española Eva Rey en su programa digital ‘Desnúdate con Eva’, allí reveló varios detalles de su carrera y hasta se refirió a la polémica generada con su salida del canal Caracol y las críticas que ha recibido por quienes según él, eran sus amigos.

Cabe recordar que hace varios meses en el mismo programa estuvo Iván Lalinde quien se refirió a Agmeth resaltando “eso no se hace”, indicando que el canal ha apoyado a varias figuras en medio de complejas situaciones: “Agmeth salió a decir cosas que no eran ciertas y no me parece”, detalló para ese momento.

Ahora el turno fue para Escaf quien reiteró que está acostumbrado a que le ‘den palo’, pues según él, desde hace mucho tiempo dejó de sentir dolor por el “fuego amigo”: “Yo de parte de mi gremio no recibí apoyo cuando hice mis luchas por los derechos laborales”, aseveró Agmeth. Seguidamente, el político aseguró que todo no solo se dio por él sino por todos los colombianos.

Asimismo, dejó claro que cuando alguno de sus colegas le ‘echan vainas’, para él están fuera de foco, pues él no resulta ser la figura importante, sino “la dignidad del gremio”, destacando que ante los ataques de Iván, él respondió, pues siempre ha tenido muy claro: “Su dignidad no puede ser pisoteada por ningún jefe”.

Sin embargo, sus declaraciones no terminaron allí, pues resaltó que el hombre que tanto defiende Iván resultó ser el jefe que lo “maltrató”. Además, Agmeth aseveró que no seguirá discutiendo con Lalinde, pues este asunto ya resulta ser un tema de juzgados en donde ya no hay porque seguir hablando del tema: “Él no me habla, ni me saluda desde el principio”.

¿A quién estarían dirigidos los fuertes comentarios de Agmeth Escaf?

Si bien, Escaf no reveló nombres de quienes estuvieron detrás del “maltrato” que recibió hace varios años, varios seguidores de la entrevista de Eva apuntaron a que se trataría de Juan Esteban Sampedro. Teniendo en cuenta que es el Gerente de entretenimiento de Caracol y esposo de Catalina Gómez, esto, al parecer, asociado a las palabras de Agmeth en donde destacó que el jefe que Lalinde defiende habría sido su victimario.

Atando cabos, en las diversas emisiones de ‘Día a Día’ en donde por casualidad sale a relucir el nombre de Juan Esteban, es decir, el jefe, con varias risas y cariño no solo por Lalinde sino también por el resto del equipo.