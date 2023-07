Andrea Valdiri Andrea Valdiri recibió desagradable visita en su casa y la sacó a punta de escobazos, los gritos no faltaron --- Instagram: @andrevaldirisos

Andrea Valdiri es una de las figuras públicas más destacadas de las redes sociales. La creadora de contenido, quien comparte el mismo gusto por las plataformas digitales con su esposo Felipe Saruma, no solo sabe como lucirse ante las cámaras con sus fotos donde presume de su belleza, sino que también las ha usado para defenderse de las diferentes polémicas que la has salpicado en los últimos meses.

Cabe recordar que Valdiri, quien además es empresaria, ha estado en el foco de los medios de comunicación y las redes sociales luego de que se conocieran las pruebas de paternidad de su hija Adhara y que confirmó a Lowe León como el padre. La barranquillera también ha tenido que lidiar con otro tipo de controversias en las que ha peleado con famosas como Yina Calderón, tras los comentarios de la huilense sobre su cuerpo.

Valdiri se ha sabido ganar el cariño de miles de seguidores, quienes no se pierden ninguno de los movimientos de la influenciadora y quienes no dudan en mostrarle siempre su apoyo. No obstante, su carrera también le ha servido para ganarse el odio de otros, quienes tampoco tardan de criticar cada uno de los detalles de la costeña.

Andrea Valdiri sacó en una bolsa y paseó por Barranquilla a una desagradable visita

Si algo caracteriza a esta creadora de contenido es su forma de ser tan extrovertida y graciosa. Valdiri le gusta compartir con cada uno de sus seguidores las cosas buenas y las no tan buenas que le pasa y por supuesto la última eventualidad que puso ‘patas arriba’ la casa de la Barranquillera no iba a ser la excepción.

Por medio de una serie de videos se conoció que Valdiri tuvo que reclutar todo un ‘ejército’ de personas para que la ayudaran a sacar de su casa a un ratón, que como era de esperarse no fue bien recibido en el hogar de la modelo.

El animal desató toda una batalla al interior de la vivienda, los empleados, amigos, la hija mayor de Valdiri y por supuesto su esposo también se sumaron a la persecución del roedor. Armados con palos, escobas, sillas y otros utensilios Valdiri y sus colaboradores se dieron a la tarea de atrapar al animal, el que posteriormente envolvieron en una bolsa y lo llevaron de paseo por Barranquilla para deshacerse de él.