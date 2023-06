Conozca la historia de ‘Soy Cris de Tierra Bomba’, film que habla de LGTBIQ+, desde las vivencias de un joven afro

Al sur de Cartagena y rodeada por bastos manglares y bosque tropical virgen, se encuentra la Isla de Tierra Bomba, un lugar alejado de las murallas, pero que presenta varias barreras para las comunidades que habitan la zona, entre ellas, la pobreza, falta de oportunidades para la educación de sus niños y jóvenes, afectaciones para la adecuada prestación de los servicios públicos, y la carencia de diálogo con entes externos que permitan un adecuado tratamiento en temas de diversidad.

“Yo viajaba mucho a Cartagena por el Festival de cine que se realiza allá y me empezó a interesar mucho el territorio, desde un punto de vista social. Es una zona en donde su sociedad es muy machista, pero también muy desigual, hay mucha pobreza, pero también mucha riqueza. Investigue un poco más sobre Tierra Bomba, cuyo nombre me llamó inmediatamente la atención, conocí a la comunidad, me abrieron sus puertas y me encontré con Cristian, pero en principio, su historia no era sobre identidad de género, era la narración de un chico afro que soñaba con ser actor”

¿Quién es la directora de la película ‘Soy Cris de Tierra Bomba’?

Esta fue la primera percepción de la colombo-austriaca Josephine Landertinger Forero, directora de este film, que pretende con su labor, entre otros aportes, abrirle la puerta al análisis sobre la visión que se tiene sobre las personas afros que hacen parte de la comunidad LGTBIQ+ en Colombia , alejada de una percepción guiada de los productos audiovisuales cinematográficos del extranjero.

“Desde que tengo conocimiento de por qué quiero hacer cine, la razón estaba fundamentada por el hecho de no ver suficientes historias de diversidad en pantalla, y cuando digo diversidad me refiero a un espectro amplio de la misma, de personas afro, de mujeres y miembros LGTBIQ+. Sentía que solo estábamos viendo historias creadas por sujetos blancos y guiados por esa mirada heterométrica y para mí eso es un problema; aunque la industria ha cambiado, pero 20 años atrás era distinto”, enfatizó recientemente Landertinger en entrevista a Publimetro Colombia.

¿Cómo surgió la idea de la película?

Durante 7 años, Josephine acompañó a Cris en su proceso de autodescubrimiento, luego de que los planes originales en la trama cambiarán por completo, ya que, en principio, se pretendía contar una historia de superación de un joven afro isleño. Pero el libreto cambió rotundamente en el momento que Cris ingresase a estudiar actuación en la Escuela de Bellas Artes Unibac, en la ‘ciudad amurallada’, puesto que, esta oportunidad académica le permitió al protagonista de este audiovisual documental encontrarse con personas que tenían su misma orientación sexual.

“Ser LGTBIQ+ en una isla tan pequeña como Tierra Bomba sigue siendo un tabú en la actualidad, no es algo que se hable abiertamente, la gente sabe, pero no se habla, no se ha aceptado por completo. Cuando él ingresa a prepararse profesionalmente, le cambia la vida, se dio cuenta de que estaba estudiando para ser actor, pero que durante toda su vida ya venía ejecutando esta profesión, actuaba para complacer a su familia y a la sociedad”, agregó la directora.

Al descubrir que no necesitaba un cartón que acredité sus habilidades actorales, Cristian abandonó sus estudios, y decidió ser él mismo, sin importar que fuera juzgado por su núcleo más cercano, hecho que fue grabado y documentado por Landertinger Forero, y presentado en cinemas de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali, Manizales, Medellín y Pereira.

“Una de las cosas que más me ha sorprendido ha sido la recepción de la película, incluso por personas muy conservadoras que aprovechan para discutir sobre el personaje en las salas donde fue presentada. Cristian es una persona que ha sufrido muchas cosas en la vida y antes de entrar a juzgarlo se debe tener en cuenta el lugar desde donde lo hacemos, bien sea desde el diario vivir de una persona de alto o bajo estrato socioeconómico o de alguien perteneciente a la comunidad afro o la comunidad LGTBIQ+, es interesante lo que esta película aportó en este aspecto”, manifestó Josephine respecto al recibimiento de la cinta en el mes Pride.

“La misma comunidad de Tierra Bomba, que fueron los primeros que la vieron, les encantó, hubo mucho llanto y de alguna manera se sacó un “tapón” para que por fin pudieran hablar de algo que sabían que pasaba, pero que nadie se atrevía a hablarlo, el diálogo se abrió y eso es algo “hermosísimo” que pasó con este film”, agregó.

¿Qué opina la mamá de Cris sobre el film?

Muestra de esta afirmación son las palabras de Mirla Aarón, madre de Cris, quien contó en un conversatorio en la ciudad de Cali su experiencia de crianza y del cómo vivió la ejecución de esta película: “Cristian no me lo había dicho, en un momento fue muy duro, triste y dañino, ya que no siempre fui la mamá buena, también fui la mamá dura, la mamá que castigaba, en un momento hasta lo golpeé. Pero esto no le puede pasar a ningún niño más, si usted lo está viendo desde pequeño comience a prestarle atención al tema. Esta película va a servir mucho y más ahora que la estamos llevando al territorio y las comunidades, ya que hablar de diversidad de género es más duro para nosotros”.

