“Tú sabes que yo no juego”: Yailin ‘La más viral’ reveló la serie de amenazas que recibió por parte de Anuel AA

Yailin ‘La más viral’ es un cantante dominicana quien se dio a conocer luego de su relación con el reggatonero ‘Anuel AA’, con él que también tuvo su primera hija Cattaleya. Sin embargo, su unión llegó a un fin hace pocos meses al parecer, por malos tratos por parte del artista.

La dominicana al parecer, cansada de la situación salió a revelar lo ocurrido, luego de los ataques de ‘Anuel AA’ a quien sería su nueva pareja Tekashi 6ix9ine, un rapero estadounidense. En sus primeras publicaciones reveló que su expareja la violentó en varias ocasiones mientras que ella estaba embarazada.

Asimismo, Yailin aseguró que había guardo silencio por su bebé y le lanzó una alerta señalando que si seguía con los ataques iba a seguir revelando algunas pruebas. Y hace pocas horas así fue, pues a través de su cuenta de Instagram compartió algunos de los chats que al parecer, tuvo con Anuel, a lo largo de estos se lee “Que yo no conozca al hombre que te lo m#t% o vayas a hablar”.

Dejando claro que ella sabía muy bien que tendría un gran problema con él, sí sostenía algún tipo de relación con algunos de los cantantes que él conoce: “Porque es que no me importa después como te sientas”, haría reiterado el artista. Seguidamente, grabó al parecer, uno de sus encuentros con el cantante en donde le saca en cara esta “amenaza”. Por su parte, Anuel reiteró que él no juega, haciendo alusión a que cumpliría con sus palabras.

En otra de las conversaciones el artista le habría escrito por su cumpleaños, pero ella se remitió a informarle que pondría las amenaza bajo las autoridades. Ante el hecho, la actitud de Anuel habría sido completamente contraria a las que serían sus anteriores intervenciones asegurando que iba a dañar su carrera y que si esto era lo que deseaba desde un principio: “Te pagaron pa que me hagas daño”.

Finalmente, en las otras conversaciones, Yailin mostró que el cantante preguntaba con quién dejaba a su hija debido a los pasados compromisos que tuvo con el estreno de su canción e incluso le confesó que sacaría una remix de bebe, una canción que se realzó entre Anuel y quien sería la nueva pareja de la dominicana Tekashi 6ix9ine.

Lo que queda claro es que la polémica apenas comienza en donde los fuertes comentarios por parte de ambos no han faltado. Sin embargo, los posibles actos de violencia han generado preocupación en redes sociales sacando a flote algunos videos con Karol G e incluso analizando las letras de sus canciones.