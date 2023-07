Yailín “La más viral” acusa a Anuel AA de golpearla mientras estaba embarazada

La rapera dominicana Yailín “La más viral” acusó este jueves a su expareja, el exponente urbano boricua Anuel AA, de golpearla mientras se encontraba embarazada de su hija, Cattleya.

A través de Instagram, la rapera compartió una serie de historias indicando que el cantante la golpeó durante su embarazo y publicó una foto de la alegada agresión. Además, alegó éste la ignoró cuando necesitó dinero para su hija.

“Yo sí me río, si eres un narcisista dile al mundo, Ema, que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña. Pero nunca pensé iba a bajar así de bajo pana. Deja de ponerte los papeles de buen padre. Sigue y voy a subir los mensajes. Yo embarazada y cuando parí que necesitaba dinero pa’ la niña, pa’ la leche, para tu hija, tu y tu gente me ignoraban (sic.)”, lee parte de las acusaciones de la rapera.

Mensaje de Yailín "La Más Viral" (Captura)

Yailín "La Más Viral" (Captura)

Posteriormente, el exponente urbano respondió a las acusaciones de su expareja, alegando la rapera lo amenazaba con golpearse ella misma y acusarlo para que éste fuera encarcelado.

“Usted siempre decía q hasta te ibas a dar tu misma pa decir q yo te daba y tratar meterme preso. Jamás pensé q alguien cayera tan bajo o q tuvieras corazón pa hacer eso o insinuar semejante mentira y BARBARIDAD... Y porque esperar tanto para expresar semejante supuesto abuso q pasaste? Bahhh mentirosa... Y TODO ESTO PORQUE ELLA DICE Q ES MI CULPA Q EL PÚBLICO LA ATACARA CUANDO YO DEJE VERLE AL MUNDO Q ESTÁBAMOS JUNTOS... PERO ANTES DE ESO HACÍA LO Q FUERA POR Q UNA FOTO MÍA Y DE ELLA O ALGO SALIERA A LA LUZ De Q ELLA Y YO HABLÁBAMOS... NO SE DEJEN ENGAÑAR La verdad convence, NO GRITA!!!!!!! Q MENTIROSA WAOW (sic)”, lee el mensaje de Anuel AA en Instagram.

Captura de historia de Instagram Anuel AA

La discusión entre la expareja inició luego de que Anuel AA publicara varias noticias sobre el rapero mexicoamericano Tekashi 6ix9ine, por un caso de supuesto abuso sexual contra una menor de edad.

Tekashi 6ix9ine respondió los mensajes del boricua en Instagram asegurando éste no se hacía cargo de su hija, Cattleya, y que golpeó a Yailín durante el embarazo.

Ayer Tekashi 6ix9ine también arremetió contra Anuel AA, luego de que éste publicara una foto de su hija.

Tekashi 6ix9ine acusó al boricua de publicar una foto del rostro de la bebé sin el consentimiento de su madre, Yailin “La Más Viral”. Además, aseguró que Anuel AA no se hace cargo de la menor.

“Eres una R@t@. No es mi lugar que dios me perdone por este comentario pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que yailin no estaba lista. Es tu hija tienes todo el lugar pero nunca as hecho nada para esa niña en 3 meses.”, comentó Tekashi 6ix9ine.

Pampers, renta pa la casa, leche, ropa... pal mundo puedes vender el sueño de ser Real pero yo te conosco eres una R@ta la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital nunca la viste después de acerté el buen papá pa las redes (sic.)”, añadió.

Anuel y Yailín dieron la bienvenida al mundo a su hija el pasado 13 de marzo en República Dominicana.