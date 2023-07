Es venezolana: Anuel presentó a su nueva novia ‘iguaita’ a Yailin, ¿quién es la mujer?

Anuel AA es un cantante de reguetón de Puerto Rico, pero no solo se ha destacado por su música, sino por las constantes polémicas de su vida personal. Karol G es su exnovia más famosa y ahora Yailin también se sumó a la lista, pues Anuel compartió una foto que dejó mucho que desear.

El intérprete de ‘Más Rica Que Ayer’ ha generado mcuhas críticas en redes sociales, sobre todo por el supuesto acoso al que sometió a la colombiana Karol G con sus comentarios y hasta fotos indebidas. Sin embargo, parece que la tusa por la cantante de ‘Tusa’ ya quedó atrás, pues ahora apareció con otra mujer que tenía cierto parecido a Yailin.

‘La más Viral’ celebró su cumpleaños desde el hospital, pero eso sí, acompañada de 6ix9ine, quien le llevó un tierno ramo de flores y le cantó el feliz cumpleaños al frente de todo. Anuel AA no pareció muy feliz con la publicación y el amor que estaría naciendo entre los cantantes, por eso no quiso quedarse callado y sin herir, ya que compartió una foto con una mujer muy parecida a su ex.

No es raro que Anuel AA haga esto, pues usuarios aseguran que no puede estar solo. El cantante puertorriqueño apareció en un yate abrazado con una mujer bastante voluptuosa y hasta cogiendo su cola.

¿Quién es Laury Saavedra?

Por las fotos y videos que se publicaron en redes sociales, llevan varios meses saliendo y paseando hasta en helicóptero. Se trata de Laury Saavedra y lo que se sabe de ella es que viaja constantemente, pues en su biografía presume los países que ha visitado.

Los dos latinos ya confirmaron su relación y seguidores no hacen más que apiadarse de la mujer, pues aseguran que es muy posible que termine con el corazón roto.