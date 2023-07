“Me lo cuido más que el rostro”: Cintia Cossio encendió las redes al hablar de la rutina de belleza para sus partes íntimas

Cintia Cossio sorprendió a sus seguidores al comentar abiertamente en sus historias que le dedica más tiempo y cuidado a zona íntima que a su rostro, dejando saber a detalle cada paso que da para mantener esta área impecable, algo que muchos de sus fans suelen elogiar en sus publicaciones.

La creadora de contenido se ha mantenido un poco alejada de las plataformas digitales debido a algunas complicaciones que ha estado presentando los últimos días. Y si bien no ofreció detalles sobre esto, sí le dejó saber a sus fans que muy pronto regresará con más contenido, tanto para Instagram como para OnlyFans.

Y a pesar de tener poco tiempo para dedicarle a sus redes, la hermana de Yeferson Cossio encontró una ventana para responder algunas de las preguntas de sus seguidores, desde detalles de su relación con su hermano hasta otros tópicos más privados como qué tratamiento le aplica a sus partes íntimas, aprovechando la oportunidad para elogiarlas.

Sin embargo, Cintia Cossio no hizo mucho caso a la pregunta y solo se limitó a hacer referencia que la interrogante se la hizo una mujer.

Debido a que no ahondó más en el tema, otros usuarios de Instagram la invitaron a no dejar pasar la pregunta, de modo que se vio comprometida a hablar un poco sobre este proceso.

“Mi ‘cosito’ me lo cuido igual o más que el rostro (...) El cho****o yo me lo cuido mucho. O sea, yo me lo exfolio, me lo hidrato, yo me lo depilo con esta maquinita y con mucha paciencia. Cada dos días me aplico cremita aclarante”, explicó Cintia Cossio.

También contó que solo se limpia con toallita húmedas, y que cuando está haciendo ejercicio se aplica crema con yodo para evitar que la zona íntima no sude.

“Yo me lo cuido como si fuera el rostro, o incluso más. Entonces se notan los cuidados”, concluyó pícaramente la influencer.