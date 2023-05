“Es muy contradictoria”: Cintia Cossio criticó duramente a Shakira por esta razón

Cintia Cossio se pronunció en sus historias de Instagram después de que varios rumores indicaran que ella y Shakira habían protagonizado un conflicto, razón por la que la influencer decidió aclarar todo el asunto al explicar qué había sucedido, aprovechando la oportunidad para revelar un detalle que no le gustó de la cantante.

La creadora de contenido se ha mantenido en bajo perfil durante las últimas semanas debido a que se sometió a una cirugía de nariz a propósito de un problema médico que le impedía respirar adecuadamente, aunque también aprovechó la situación para realizarse un par de retoques estéticos. Desde entonces, la joven no ha tenido tanta presencia en las redes.

Sin embargo, tal parece que se ha sentido menos adolorida durante los últimos días, ya que decidió protagonizar una dinámica a través de sus historias de Instagram con una sesión de preguntas y respuestas en la que habló de varios detalles de su vida, entre ellos una ruda crítica dirigida a Shakira.

Cuando un internauta le pregunta por qué le cae mal la barranquillera, Cintia Cossio aclaró que no es cierto que sienta algo negativo contra ella, indicando que no la conoce bien como para emitir un juicio de ese tipo.

“Yo sería la mujer más patética del mundo si me llega a caer mal una persona que no tengo ni idea de cómo es”, dijo la joven.

Cintia Cossio sí tiene algo que criticar de Shakira

A pesar que no tiene nada en su contra, sí aclaró que tiene algo que criticarle en relación al reciente tema que sacó con Bizarrap: “yo solamente una vez expresé que me gustó el tema de esa canción de Bizarrap que hizo con ella porque me parece que es muy contradictoria porque está atacando a una mujer y habla del poder femenino”.

Pero independientemente de lo que piense de la mujer a propósito de la dura crítica de su tema, Cintia Cossio confesó ser una gran fanática de Shakira, en especial de su música.