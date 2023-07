¿Irreconocible? Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ se sometió a cirugía bariátrica y causó sorpresa con su cambio

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos por los televidentes teniendo en cuenta que en cada una sus temporadas ha logrado ser todo un éxito y en donde varios famosos no solo muestran su talento en la cocina, sino también dejan ver varios detalles de sus personalidades, las cuales resulta ser desconocida para los televidentes.

Y es que cada uno logra dejar una huella en el público por los cambios que este reality deja en su vida. Recientemente, quien causó sorpresa fue ‘Chicho’ Arias quien participó durante la pasada temporada de MasterChef. Si bien, no fue el ganador logró destacarse por su sencillez y humor en cada uno de los capítulos.

Sin embargo, Arias confesó que hace pocas semanas se sometió a una cirugía bariátrica con el fin de bajar de peso y por ende, mejorar su salud. El exparticipante reveló que este no ha sido un proceso sencillo, pero se encuentra feliz con los resultados, pues ha logrado bajar 22 kilos demostrando los cambios por los que ha atravesado, los cuales espera que con el paso del tiempo sean mucho más evidentes.

El comediante resaltó que actualmente se siente bien, pues ahora se siente lleno más fácilmente y ha podido integrar poco a poco más alimentos. Asimismo, destacó que no ha tenido piel sobrante hasta el momento y si llegara a pasar la dejaría así, pues está enfocado en su salud, ya que confesó que tiene mejor presión arterial, ya no le duele hacer ejercicio: “El cambio en la salud es impresionante y muy rápido”, aseguró ‘Chicho’.

Sin embargo, también reveló que no todo ha sido perfecto tras su intervención, pues durante la primera semana presentó algunos malestares intestinales que fueron mermando con el paso de los días y dejó claro que no se siente frustrado por sentirse lleno, pero disfruta de los alimentos. Sin dejar de lado, que debe consumir una serie de vitaminas para que su cuerpo no sufra ningún tipo de descompensación.

Lo cierto es que varios de sus seguidores han felicitado al exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ por sus cambios, aunque él aseguró que para muchos no son notorios quienes verdaderamente lo conocen logran percatarse de lo ocurrido.