“Estuve enterrada por 12 horas”: Natalia Duran confesó sorpresivo episodio en el que cabó su propio hueco

Natalia Duran es una recordada actriz quien hizo parte de diversas producciones desde muy corta edad entre las que se destacan ‘A corazón abierto’, ‘Corazón blindado’, ‘Yo soy Frankie’, entre otras. Sin embargo, ahora está enfocada en ser conferencista sobre diversos temas de salud, alimentación y bienestar mental.

Además, esto no ha sido impedimento para que siga más activa que nunca a través de sus redes sociales en donde suele ser muy abierto con diversos procesos de su vida y esta ocasión no fue la excepción. Pues decidió unirse a la tendencia que se ha apoderado en los últimos días de Instagram, las 10 cosas que no sabían tus seguidores sobre ti.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el tipo de confesión que realizó Durán, ya que aseguró que estuvo enterrada por casi 12 horas. Asimismo, reiteró que el mismo hueco resultó siendo cavado por ella, lo que aún generó más impresión por parte de sus seguidores. Sin embargo, Natalia dejó claro que esto se dio como el fin de cumplir al pie de la letra con una práctica espiritual que resultó ser gratificante y productiva para ella.

Y es que la actriz desde hace varios años le dio un vuelco a su vida, pues luego de fuertes síntomas y atravesar varias visitas al hospital, meses más tarde confirmó que padecía de cáncer de tiroides. Si bien, fue operada tiempo más tarde y hace pocos meses confirmó que estaba libre de este padecimiento. Sin embargo, esto trajo consigo que cambiara su manera de pensar, de alimentarse y hasta el perdonar a aquellas personas que en alguna ocasión le causaron daño.

En medio de este hecho, logró involucrarse en el yoga, medicinas alternativas y retiros espirituales viajando a varios países con el fin de probar sus diversos mecanismos lo que trajo consigo un crecimiento personal con su “niña interior”, dejando claro que en alguna de estas visitas precisamente, llevo a cabo este proceso de enterrarse alrededor de 12 horas.