“Había paz en la casa”: así recordó Iván Lalinde la última vez que sintió a su mamá luego de que falleciera

Iván Lalinde, uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana por acompañar producciones como ‘El Desayuno’, ‘El precio es correcto’, ‘Nuestra casa’, ‘La Voz Kids’ y más, hace pocos meses tuvo que asimilar la partida de su mamá ‘Doña Tere’, quien padecía desde hace algún tiempo alzhaimer. La partida de su progenitora trajo consigo una compleja etapa en su vida, pues solían ser muy cercanos a pesar de no estar viviendo en la misma ciudad.

Así fue la experiencia de Iván Lalinde cuando sintió a su mamá en el cuarto después de que falleció

A seis meses de la pérdida de la mamá del presentador, Iván Lalinde, este sábado, durante una entrevista para el programa ‘Bravíssimo’ de CityTv, recordó como fue esa vez, en medio de la pérdida, que sintió a su madre en el cuarto de ella.

“Había como mucha paz en la casa. Y yo me metí al cuarto de ella como para despedirme...Y el olor lo sentí...perdón”, decía con la voz entrecortada y excusándose por llorar, en medio de la empatía de los presentadores quienes le decían “tranquilo”.

Tras recuperarse un poco, Lalinde continúo con la anécdota. “Y entonces abrí el closet y ya no había nada. Y yo guao. Me abracé a la almohada y, me va a servir mucho esta llorada porque en la conferencia voy a estar limpio, me quedé ahí como una hora tranquilo. Respirándola”.

Iván Lalinde tuvo un pequeño disgusto con su hermana en medio de la muerte de su mamá

En su relato, el presentador también contó como le había disgustado el hecho de que sus hermanos se llevaran tan pronto la ropa de su mamá, durante los días en que transitaban su fallecimiento.

Te puede interesar: “Están locos”: hijo de Alina Lozano no se guardó nada sobre qué piensa de la relación con Jim Velásquez

“Cuando salí le dije a mi hermana: ‘oíste, el closet ya estaba vacío’ Tenía tres cosas. Y me dice, ‘sí nosotros recogimos todo’. Y yo, ¿cómo rápido, no? Hubiéramos esperado un poquito. Me respondió ‘ay gordito, perdón, ¿te hizo falta?’ Y les dije que no, qué estaba bien. Y hoy en día digo, estuvo muy bien. Porque esas cosas materiales hay que empezar a moverlas. Hay gente que se demora años”.