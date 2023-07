“Se lo damos en 3, 2, 1″: la Batalla Nacional de Red Bull 2023 tiene tricampeón pero dejó sorpresa

Medellín fue la casa escogida para esta temporada 2023. El año pasado el Movistar Arena de Bogotá se llenó y todo el mundo salto y este año no resultó diferente, pues muchos fanáticos quedaron con ganas de que sus MC’s preferidos hubiesen ganado el año pasado.

Lea también: Daniela Álvarez volvió al lugar donde siempre fue feliz y decidió que nada la haría sentir mal

Nombres que prometían como el de Valles T, un chico caleño que ha representado el freestyle en todo el país y en todo el mundo, considerado como el profesor de muchos competidores allí. Mega, un capitalino que ha demostrado tener mucho talento. No se puede dejar atrás a Carpediem, otro rolo que se llevó el título de campeón en el 2022.

El niño podio, como ahora lo llaman, puso a gritar a todo el mundo, pues definitivamente sus rimas se llevaron el número uno por ser tan estructuradas.

En el Coliseo Iván de Bedout de Medellín hubo 3700 asistentes y lo sorprendente es que incluso estaba el jugador de futbol Luis Díaz, en primera fila, disfrutando del evento. Se presume que el futbolista pagó su propia boleta porque no estaba en la zona VIP, sino al lado de varios asistentes que, anonadados, se tomaron varias fotos con el colombiano.

El evento, sin duda, no tiene pierde alguno, la emoción se vive desde el primer momento que se ingresó al Coliseo. Muchos estaban ansiosos de las presentaciones de los MC’s, sobre todo porque este año había muchos talentos nuevos.

Lea también: “Par de asquerosos”: Jessi Uribe es centro de críticas por besarle parte íntima a Paola Jara y publicarlo

PUBLIMETRO tuvo la oportunidad de hablar con Valles T y Carpediem horas antes de la gran noche y aseguraron que ambos estaban felices de ver a tantos jóvenes que ingresaban y le apostaban a sus sueños:

“Acá siempre esperamos gente talentosa para que nos ayude a crecer, porque cuando alguien nuevo llega y es bueno, uno se exige más,”, afirmó Carpe

“Yo estoy muy pendiente de los momentos interesantes que se difunden en redes sociales, talentos nuevos importantes como Puppy, Fat N, yo sé que en todas las plazas hay mucho talento, por eso el llamado es a que se representen a sí mismos que saquen su mejor versión, que no se comparen o con la filosofía del otro, porque es importante que logremos tener representación de cada cosita en Colombia”, terminó por añadir Valles T.

Uno de los cambios que hubo fue el mismo nombre de la batalla, pues pasaron de llamarla Batalla de Gallos a Batalla de Red Bull, según el caleño Valles T, porque daba un mensaje erróneo

“Lo cambiaron porque lo confundían con las peleas de gallos, de animales y realmente nosotros estamos en contra de eso, del maltrato animal en general, gallo, perro, caballo, etc. pero, ya que tocas el tema de los géneros, a mí me parece estupendo, porque acá cada uno representa una comunidad y que chévere que esté una mujer representando a todas las del país berracas que les gustan las batallas y se ven inspiradas”, afirmó el caleño.

“Por ejemplo, con Marithea, ella es una crack de las batallas y uno aprende mucho porque ella hace cosas muy difíciles de hacer, con otro estilo, otro nivel y otro enfoque, yo me siento muy orgulloso de ella”, terminó por decir Carpediem.

Lea también: Estados Unidos no pedirá visa para viajes por menos de 90 días, ¿está Colombia en el programa?

Marithea estuvo en esta casa y reveló cómo se siente estando en un ámbito tan patriarcal como lo son las batallas, que casi siempre son bastante hostiles:

“Yo empecé a rapear cuando tenía 14 años con canciones y a hacer freestyle cuando tenía 16 años. En esa época estaba muy de moda, Porta, por ejemplo, como lo es el reguetón ahorita. Lo complicado fue entrar al mundo del freestyle porque a mucha gente, demasiada, a la mayoría, no les agrado, para nada, fue un proceso muy complejo, porque había gente que yo respetaba en su momento y eran los mismos que me decían ‘tú estás acá por ser mujer’, era un problema personal únicamente por ser mujer y así duró un buen tiempo. A ti por ser mujer se te cuestiona 10 veces en cualquier ámbito”, afirmó Marithea, quien fue elegida como jurado para la Batalla Internacional de Red Bull 2022.

Afortunadamente, Marithea asegura que ya nadie la cuestiona, pues está más que comprobado que tiene mucho talento y sobre todo la capacidad para enfrentarse a los mejores, porque, sin duda, ella ya entró al grupo de los más ‘cracks’ de Latinoamérica.

En la actualidad ya todo es diferente, Marithea se enfrenta con tranquilidad, sin tomárselo personal porque sabe que de eso se trata el “maravilloso freestyle”:

“Yo tuve la oportunidad de ir a un conversatorio donde había varias chicas de diferentes ciudades. Empezamos a hablar y a todas nos ha pasado lo mismo. No me gusta decir que es normal que pase, porque no lo es, no estamos de acuerdo, se trabaja por cambiar, pero pasa igual. Ahorita como no hay solo una o dos, sino varias, siempre hay tendencia de los hombres a hacer que las mueres compitamos entre nosotras, pero lo primero es no dejarse contaminar de esos comentarios, segundo, enfocarse en entrenar y tercero, entrar con armadura”

Un detalle que resalta Marithea fue que en una oportunidad, cuando quedó campeona, el trofeo decía campeón, algo que, por más bobo que parezca, no la hacía sentir identificada, así que resaltó que la misma industria cambió el nombre para que fuera mucho más inclusivo.

A pesar de que Marithea quedó en cuarto lugar, por debajo de Valles T en la Batalla Nacional del 2023, sin duda fue una de las más aplaudidas, pues la mujer colombiana ha logrado posicionarse como un referente, ganándose el amor de muchos asistentes.

Finalmente, al final quedó entre Carpediem, pero lo que sorprendió fue Fat N, un caleño de 17 años que dejó a todos con la boca abierta, pues era la primera vez que competía en una Batalla Nacional. Fat N sacó al mismo Valles T y con eso se demostró que el chico tenía la oportunidad de ganar su primera vez.

Lea también: ¿El mejor regalo? Karol G se llevó tremenda ‘sorpresita’ por parte de las jugadoras de la Selección Colombiana Femenina

El ambiente estaba tenso, pero sobre todo se sentía la ansiedad de mucho, pues definitivamente Fat N fue quien más tuvo conexión con el público, los puso a saltar y en un momento casi que no dejan terminar a Carpediem. El chico 17 años fue la gran sorpresa de la batalla, coronándose como la cara de la futura generación del ferestyle en Colombia.

Pero el bogotano no se dejó, respondió y con todas las de la ley, estructurando sus rimas como bien sabe hacerlo, para finalmente coronarse como tricampeón de la Nacional. Carpediem levantó el trofeo frente a todos y sus compañeros no hacían más que felicitarlo.

Ahora la gran batalla se llevará a cabo el 2 de diciembre en el Movistar Arena, pues dicho escenario fue escogido para la Batalla Internacional de Red Bull, en donde tendrá que enfrentarse con el mexicano y ganador del 2022, Aczino, Gazir, de España y Mecha de Argentina.