“Par de asquerosos”: Jessi Uribe es centro de críticas por besarle parte íntima a Paola Jara y publicarlo

Jessi Uribe y Paola Jara son dos cantantes colombianos que han logrado tener éxito en su carrera gracias a varias canciones que se han hecho virales como ‘Murió el Amor’ y por programas como ‘A Otro Nivel’, en el caso de Uribe. Desde que anunciaron su relación, han tenido que lidiar con muchas críticas en redes sociales, pues su relación genera sentimientos de odio y amor.

La pareja decidió casarse en mayo del 2022 con todas las de la ley. Paola Jara hizo llorar a Jessi Uribe entrando a la iglesia cantando ‘Hay Amores’ y muchos aseguran que luego de pasar tantos terremotos juntos, solo demuestra que es amor puro.

Y Jessi Uribe decidió mostrar algunos momentos de intimidad que tienen en pareja, pero terminó casi crucificado por “subir cosas que solamente deberían ser para ellos”.

En dicho video apareció Paola Jara entrenando en las escaleras, cuando llegó Jessi Uribe para besarle la cola a la cantante colombiana, mientras ella apenada trataba de quitarlo de atrás. Sin embargo, Uribe, tal como lo comentó en sus redes sociales, reveló que eso lo encontraba motivacional a la hora de hacer ejercicio.

Sin embargo, los seguidores en redes sociales no pensaron lo mismo, pues lo atacaron a través de varios comentarios fuertes:

“Por qué me sale este par de asquero@s en mi perfil”, “dicen por ahí que Cuando más presumen sus relaciones más ‘cacho’ llevan. Pura apariencia”, “¿cómo para qué se graban y suben esas cosas a las redes?, es algo tan íntimo que no es necesario que la gente sepa que mi esposo me besa el 🍑 para demostrar que me ama”, afirmó Victoria en Instagram.