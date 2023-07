¿Amor eterno? Paola Jara mostró con orgullo su nuevo tatuaje en honor al cariño que siente por Jessi Uribe

Paola Jara es una de las cantantes de música popular más reconocidas en el país, teniendo en cuenta su amplia carrera artística en donde se ha destacado con cada una de sus canciones. Además, ha estado en el ojo del huracán debido a su sonada relación con Jessi Uribe con quien hace pocas semanas cumplió su primer aniversario.

La paisa no solo ha buscado conquistar a su público a partir de sus letras y por ende, la serie de conciertos, también ha utilizado diversas plataformas digitales para estar mucho más cerca de sus fans y compartir tanto detalles de sus shows como varios detalles de su vida fuera del escenario. En esta ocasión sorprendió con un nuevo tatuaje que causó una serie de comentarios.

Paola ha dejado claro que uno de sus mayores gustos está en las perforaciones, las cuales son varias en sus orejas y también, algunos significativos tatuajes que daría cuenta de algún proceso de su vida, o quizás, aquellas personas especiales. Sin embargo, el más reciente resulto ser todo lo contrario, pues quiso marcar en su piel el amor que siente por la música. La artista se escribió en la parte de su cuello la frase: “Music is life”.

Aunque se trató de un corto clip esto no fue impedimento para que de manera rápida compartiera el paso a paso de este nuevo diseño para que sus seguidores resultaran ser los primeros en enterarse de lo ocurrido. Pero, este no fue el único tatuaje, aunque no lo mostró de manera oficial si buscó de “sutil manera”, pues en medio del proceso el que terminó sorprendiendo fue “14-05-22 love” y el cual ubicó en su mano derecha.

Como era de esperarse la serie de comentarios por parte de sus seguidores no se hizo esperar, pues algunos no se percataron del que se realizó en su mano. Por este motivo terminaron aplaudiendo el segundo tatuaje, ya que resulta más que evidente que su pasión más grande es la música e incluso resaltaron que este se le había hecho tarde para llevarlo a cabo en su piel.

Por otro parte, hubo quienes sí se enfocaron en la fecha mencionada anteriormente, pues esta resulta ser la de su matrimonio con Jessi Uribe, dejando claro el amor que siente por él y que espera poder seguir construyendo varios proyectos y momentos a su lado. Aunque el bumangués no ha dejado ver sus tatuajes, todo indica que él también se habría realizado la misma fecha o un diseño en honor a su esposa Paola Jara.