¿Sigue en pie HipHop al Parque 2023?, faltan dos semanas y no han publicado cartel oficial

HipHop al parque es uno de los festivales más importantes de Colombia, teniendo en cuenta la trayectoria que tiene en el país, además de todos los artistas nacionales que se presentan en dicha tarima. Sin embargo, hay una preocupación generalizada porque no existe cartel publicado en redes sociales, como si el evento no fuera oficial.

El Enemigo, reconocido periodista de música en Colombia, publicó su preocupación por el evento, sobre todo por los artistas locales que quizá contaban con su presentación en dicho evento:

“¿Cómo es posible que falten dos semanas para HipHop al Parque y no se sepa nada de su cartel? Los perfiles del festival desactualizados, la web sigue con imágenes del 2022, la comunicación nula. No sé si haya algo que no sepamos y esté pecando por ignorante, pero, ¿qué pasa?”, afirmó el periodista.

“Los últimos 5 años han demostrado que el rap colombiano es una industria enorme, saludable y creativamente de las más emocionantes. HipHop al Parque puede ser igual o hasta más grande que Rockal si se le apuesta un poquito más. El público está. El rap colombiano se lo merece”, terminó por añadir El Enemigo.

Andrea, una usuaria de Twitter que, según dice su perfil, es fotógrafa de presidencia, aseguró que fuentes cercanas le confirmaron que el día de mañana saldrá la cartelera oficial en redes sociales.

El miedo generalizado llegó desde que el Jamming Festival se canceló un día antes, cuando muchos asistentes de varias partes de Colombia y del mundo llegaron a presencial, lo que terminó siendo el festival más fallido de todos.

Por ahora, IDARTES no se ha manifestado respecto al HipHop al parque.