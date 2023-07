“Me voy a chiflar”: Claudia Bahamón ya no sabe qué hacer con el dolor crónico que padece hace 15 años

Claudia Bahamón es una de las más famosas presentadoras y exreinas más famosas de Colombia, sobre todo porque se volvió la identidad del programa de RCN MasterChef. Muchos colombianos conocen varios detalles de su vida, pero pocos conocían el dolor crónico del que sufre que incluso le duerme hasta los brazos.

Bahamón decidió aprovechar sus redes sociales para contar varios detalles de su vida que poco conocían, ente ellas que tiene 3 hermanos propios y uno por parte de papá, que no puede bañarse con agua fría y hasta confesó que no celebró su cumpleaños por 25 años, solo lo volvió a hacer cuando cumplió 40 y hasta que no come pollo desde que tenía 12 años. Pero definitivamente lo que más sorprendió a sus seguidores, fue el dolor crónico que padece hace 15 años.

“Tengo un dolor de cuello crónico que padezco hace más de 15 años que me va a chiflar. Se me duermen los brazos hasta las manos y la pierna derecha. Hace un mes y medio me hice una intervención cervical que no me sirvió para nada”, afirmó Claudia Bahamón.

Por supuesto, dicha revelación generó impacto, sobre todo porque los dolores crónicos no se van a pesar de todos los tratamientos a los que se sometan, no cambiará tan fácilmente dicha condición.

¿Por qué Claudia Bahamón no celebra sus cumpleaños?

Cuando cumplió sus 15 años vivió una experiencia que la traumatizó y la llevó a dejar de celebrarlo por 25 años. Cuando estaba en plena celebración, su novio se le murió, lo que generó que sintiera un tipo de miedo especial por dicha fecha. Fue a sus 40 años cuando decidió volverlo a intentar.