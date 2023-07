“Indignado con su indolencia”: Periodista de noticias Caracol reveló la odisea que atraviesa con la salud de su papá

Andrés Noreña es un reconocido periodista de noticias Caracol quien hace parte del equipo regional, exactamente en Medellín en donde se ha destacado por cada uno de sus reportajes y también, a través de las redes sociales, ganándose no solo la admiración sino también varios coqueteos por parte de sus fanáticas.

Sin embargo, en esta ocasión resultó ser todo lo contrario, pues reveló la odisea en la que se encuentra con su familia desde hace varias semanas. El periodista dejó que su papá no se encuentra atravesando el mejor momento de salud, por ende, desde principios desde este año ha estado esperando una intervención con el fin de que su calidad de vida logre mejorar.

En medio de la desesperación Noreña decidió utilizar su cuenta de Twitter para referirse al tema y hasta poner una queja en contra de la EPS encargada de la salud y el bienestar de su familia, Sanitas. El paisa indicó: “De verdad, ¡INDIGNADO CON SU INDOLENCIA!”. Seguidamente, preguntó si era posible que operaran a su papá, teniendo en cuenta que hace parte de la población de la tercera edad y por ende, debe cada una de sus dolencias deberían ser atendidas con prioridad.

Asimismo, Andrés aseguró que lo tienen ‘volteando’ desde hace varios meses, pues al parecer, para ellos no cumple con todos los “requisitos” para llevar a cabo esta intervención. Sin dejar de lado, que pidió respeto y dignidad para los usuarios, ya que esta no es la primera vez que se presentan este tipo de hechos. Cabe resaltar que esta no ha sido la única entidad prestadora que ha recibido quejas por su servicio de salud.

Si bien, Sanitas no se ha referido al tema a lo largo del hilo de Twitter, también decidió hacer un llamado al Ministerio de Salud y también, la Superintendencia Nacional de Salud. Como era de esperarse los comentarios por parte de sus fans no se hicieron esperar e incluso por su misma colega Erika Zapata. Por lo pronto, sus seguidores esperan que en las próximas horas el periodista vuelve a referirse al tema, pero esta vez con noticias positivas las cuales beneficien, en especial, a su papá.