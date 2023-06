“Estoy feliz”: Participante de ‘MasterChef 2023′ está más enamorada que nunca y le brillan los ojos

Carolina Acevedo es una de las más talentosas y queridas de Colombia por su trayectoria, y sobre todo, por su personalidad, pues siempre se ha mostrado muy querida con sus compañeros y seguidores. En ‘MasterChef’, por ejemplo, es una de las más queridas por los televidentes, pues siempre tiene una sonrisa en la cara.

Y es que en realidad a esa felicidad se le ha sumado el gran amor que llegó a su vida, pues hace siete meses, como ella misma lo afirmó en sus redes sociales, confesando que no tenía en mente volver a una relación luego de haber fracasado su anterior relación.

A través de las redes sociales, Carolina Acevedo decidió contestar las preguntas de algunos seguidores en sus historias. Muchos de ellos querían preguntar por su relación y sobre todo elogiarla por la felicidad que inspiraba desde que confirmó su relación actual con Lucas Jaramillo, quien fue esposo de Cristina Umaña en el pasado.

“Lo mejor es que yo no lo estaba buscando, no lo estaba esperando. Es más, ya había desistido, ya había dicho como, ‘si llega, llega, si no, pues no’, y llegó. Sí, es ‘deli’ estar enamorada, estoy feliz, estoy tranquila, estoy contenta y es un gran parche. Aparte de ser mi novio, es mi gran amigo y me hace muy feliz”, afirmó Carolina Acevedo.

¿Quién es el novio de Carolina Acevedo?

Se llama Lucas Jaramillo y fue el ganador de La isla de los famosos 2005. Además de eso, se ha destacado por su trabajo como empresario independiente y estuvo casado con Cristina Umaña, con quien comparte un hijo llamado Baltazar.