Diva Jessurum confesó que estuvo en silencio tras sufrir grave enfermedad

“Los milagros existen” dijo la periodista y presentadora Diva Jessurum tras confesar que fue diagnosticada con cáncer de seno en 2021, durante muchos meses estuvo en silencio, atravesando todas las adversidades de esta enfermedad, pero ni un solo día estuvo asustada.

“Imagínate que yo hice el ayudo de Daniel. Y fui a hacerme unos exámenes de rutina cuando me lo diagnosticaron”, dijo la presentadora.

El ayuno de Daniel es un ayuno parcial de 21 días basado en las propias experiencias del profeta Daniel, tal y como está escrito en la Biblia (Daniel 9:3). El propósito es restringir los alimentos comúnmente disfrutados como un acto de adoración y consagración a Dios.

Tuvo que pasar por el proceso de quimioterapias y al llegar a las ocho, el cáncer no disminuyó. “Me dijeron la mala noticia es que el cáncer sigue allí. La buena noticia es que no ha crecido más. Yo dije “me privo” toda esta lucha, todo este esfuerzo no ha servido de nada”.

Desalentada, Diva regresó el lunes siguiente a donde su médico y este le dio otro diagnóstico “Ay me equivoqué, resulta que el cáncer si se redujo en un 75 por ciento y para mí fue como un milagro que me dijera eso”.

También los expertos le dieron otras opciones “o me quito todo el seno, o me pongo una extensión que es como bolsa llena de líquido, o te corto un músculo de la espalda y te lo pongo allí y te queda una cicatriz así. Y yo decía: Ay no Dios mío, Jesús, María y José”.

Y milagrosamente el especialista le dio otra opción: “Sabes qué, no te voy a quitar el seno. Te voy a quitar un pedacito y la cicatriz que me quedó es mínima. Cómo no estar tranquila: si Dios está conmigo quién está en mi contra”.

La presentadora habló de cómo está su salud actualmente, y a quien le atribuye el milagro de estar sana.

“Cómo no creer en Dios, cómo no creer en la Virgen María, cómo no creer en el Arcángel San Miguel, cómo no creer en el ayudo de Daniel. Lo que me sobra es fe”, concluyó.