“Debe oler sabroso”: Aída Morales, exparticipante de MasterChef, es centro de criticas por ‘cochina’

Aída Morales no solamente es conocida por ser una de las mejores actrices colombianas, por papeles como ‘El Man es German’, ‘Los Reyes’, ‘A Corazón abierto’, entre otras grandes producciones. Pero terminó de conquistar a muchos con su participación en MasterChef Celebrity Colombia en el 2022.

En dicho programa los espectadores colombianos tuvieron la oportunidad de conocer cosas nuevas de todos los famosos que estuvieron presentes, incluso ella en algunas oportunidades fue criticada por tener una personalidad tan dura.

Sin embargo, la actriz de ‘Paraíso Travel’, dejó sorprendidos a varios de sus seguidores al desvelar detalles como que no le gusta cepillarse lo dientes.

A través de las redes sociales, Morales reveló 10 cosas que pocos conocían de ella, entre esas que muchas veces no se cepillaba los dientes. Fue precisamente el motivo de tantas críticas en las redes sociales, pues algunos aseguraron que era una falta de aseo:

“¿cómo hace?, me dio cosa con lo de los dientes”, “debe oler sabroso”, “bueno y si no se cepilla los dientes, ¿cómo será esa defendida a los amigos, con ataque de mal aliento?”, “cómo será ese aliento de fresco”, “caras vemos... olores no sabemos”, afirmó Jhon en la cuenta de Instagram.

Pero eso no es todo, de hecho, reveló también que no se aplicaba desodorantes, lo que generó aún más angustia en los seguidores que no quieren ni imaginar cómo huele la famosa actriz colombiana.

Sin embargo, parece que Aída no sufre de malos olores, por lo que aplicarse dichos productos no hace parte de su cotidianidad.