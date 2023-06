¿Afectará el matrimonio?: Angélica Lozano reveló que tiene poca intimidad con Claudia López

Angélica Lozano, conocida por hacer parte de la política como Senadora de la República de Colombia, lleva una relación de hace años con Claudia López, actual Alcaldesa de Bogotá, capital de Colombia. Su relación ha sido muy comentada en repetidas ocasiones, incluso cuando López celebró con un beso público el haber ganado elecciones a la alcaldía. Ahora, Lozano apareció en una entrevista revelando cómo es su intimidad y los pocos espacios que tienen.

Por ser dos personajes famosos y estar en la política, es evidente que el tiempo de esparcimiento o de intimidad, incluso hasta para ver una película, es poco, pues las dos mujeres permanecen la mayor parte del tiempo ocupadas.

En medio de una entrevista con Eva Rey en su programa digital Desnúdate con Eva, Angélica Lozano aprovechó para responder una de las preguntas más recurrentes sobre su relación con Claudia López y es precisamente qué tanta intimidad existe entre ellas.

La senadora, quien también fue alcaldesa de la localidad de Chapinero y concejal de Bogotá, reveló que los espacios que tienen de intimidad son muy pocos:

“Tenemos vida íntima los domingos y a media noche, nos vemos 10, 11 de la noche entre semana y ella se duerme temprano. Los domingos también para rezar”, afirmó Angélica Lozano.

Precisamente la presentadora y periodista Eva Rey anotó que básicamente no tenían vida íntima.

¿Cómo se conocieron Angélica Lozano y Claudia López?

Desde el 2007 las dos políticas colombianas se conocieron, pero no fue hasta el 2012 cuando el amor floreció. En un video que publicó Claudia López en sus redes sociales, afirmó que:

“Durante muchos años fue como que sí, como que no. Como que me coqueteaba, pero como que no. De pronto se perdía y de pronto volvía. Lo cierto es que no sabíamos cómo era la cosa”

Fue entonces cuando Lozano, quien era Concejal de Bogotá en ese momento, le pidió asesoría a Claudia y entre tantas horas de trabajo, se fueron para la casa de un amigo y entre margarita y margarita sucedieron varias cosas.