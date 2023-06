En búsqueda de un sueño: Angélica Lozano y Claudia López no descartan agrandar la familia

Angélica Lozano y Claudia López, Senadora de la República de Colombia y Alcaldesa de Bogotá, respectivamente, llevan juntas por más de diez años juntas y su amor creció a partir de todo el trabajo que compartieron durante todo este tiempo. Ahora que tienen una de las relaciones más estables, Lozano confesó que estarían pensando en agrandar la familia.

Lea también: ¿Cuál es la historia detrás de la noticia que están criticando a reconocido medio nacional?

Por ser dos personajes famosos y estar en la política, es evidente que el tiempo de esparcimiento o de intimidad, incluso hasta para ver una película, es poco, pues las dos mujeres permanecen la mayor parte del tiempo ocupadas. Sin embargo, eso no ha sido un impedimento para pensar en tener hijos.

En medio de una entrevista con Eva Rey en su programa digital Desnúdate con Eva, Angélica Lozano reveló si la familia se agrandará en algún momento:

“Cuando perdimos el bebé fue dolorosísimo, porque hicimos el proceso in vitro y tuvimos muchos intentos, como ocho y cuajó uno y estábamos felices, pero el médico nos dijo, ‘pausa, no pueden cantar victoria’, y efectivamente ahí lo perdimos. Yo soy efecto retardado para las reacciones, entonces en ese instante Claudia se derrumbó y yo tranquila y fuerte, y semanas después fui yo la que se cayó. La decisión fue que yo quedara en embarazo porque Claudia tuvo cáncer de seno. De hecho, en el momento de la pérdida, ella dijo que lo intentaba ella, pero no era razonable por su cuadro médico”, afirmó la Senadora.

Lea también: Esta es la única manera en la que pudo haber sobrevivido Wilson a la selva, según ChatGPT

Claudia López y Angélica Lozano estarían pensando en adoptar

una entrevista con Eva Rey en su programa digital Desnúdate con Eva, Angélica reveló qué piensa sobre la posibilidad de adoptar: “la decisión no se ha tomado y ahí ya vienen otros temas, por ejemplo, no estamos cuchas, pero tengo 47, Claudia 53, ya veremos”