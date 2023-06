Yerferson Cossio confesó que fue cristiano y dejó de creer en Dios

Yeferson Cossio desde que anunció su nueva relación, ha intentado darle un enfoque diferente a sus redes sociales a pesar de recibir críticas ya sea por la comentada relación con su ex pareja Jenn Muriel o por lo polémico que ha sido el origen de sus ingresos.

Lea también: ¿No se pueden ni ver? Carolina Soto reveló cómo es su verdadera relación con Laura Acuña

En uno de sus más recientes videos, Cossio confesó por primera vez la razón por la cual se alejó de la religión, en primera instancia mencionó “Una niña que no le ha hecho daño a nadie con Leucemia y un chico de 24 años que están calvitos por sus quimioterapias, yo no sé por qué le pasa eso a niños que no le han hecho daño a nadie ¿Por qué si Dios los ama tanto permite eso?”

Lea también: Adiós a las ‘putifiestas’: Yina Calderón venderá su finca por esta razón

“Puedes hacer lo que tu quieras, puedes tener tu libre albedrío, pero si no haces todo lo que yo ordeno te vas a podrir una eternidad sufriendo en el infierno” agregó. Además confesó que por su propio libre albedrío decidió alejarse de la religión “Yo me merezco todo el sufrimiento que me quieran poner, quedé advertido. De hecho el cristianismo dice que las personas que son advertidas y conocen la palabra y se alejan sufren más que las que no ” añadió.

Los internautas también opinaron frente al tema “yo soy cristiana y también pienso mucho en eso”, “La respuesta a esas preguntas se encuentran en la biblia, es obvio que decides no creer en él por otras cosas que prefieres conservar en tu vida”, “Yeferson no solo está errado ,le falta mucha explicación de la biblia para comprender el propósito de Dios”