Yeferson Cossio contó que maneja las redes de su novia y que si lo engaña las puede eliminar: “Tenemos un contrato”

Yeferson Cossio es sin lugar a dudas uno de los creadores de contenido más polémicos de las redes sociales, no solo por sus videos que suelen ser bastante pasados ni por su estilo de vida extravagante y lleno de lujos, sino por las controversias con otros influenciadores. Uno de los hechos que ha hecho que el paisa se haga aún más comentado en las rede sociales tiene que ver con su relación con Carolina Gómez, la joven que llegó a su vida luego de que Cossio terminara con Jenn Muriel.

El noviazgo entre ellos dos causó todo tipo de revuelo pues en su momento se conoció que la modelo apenas tenía 19 años, cosa que hizo que Cossio se ganara varios insultos de sus seguidores. No obstante, otro de los factores que tiene en el ojo del huracán al creador de contenido fueron las relevaciones sobre la forma en la que tiene controladas las redes sociales de su novia.

A través de una entrevista con Danibet, un reconocido streamer, tanto Cossio como Carolina contaron varias intimidades sobre ellos dos y su relación. Tanto así que la modelo confesó que en medio de una cita de ginecología vivió un incómodo momento cuando la médica que la atendía quiso hacer un canje con la influenciadora, sin embargo, ella se negó.

“‘Yo no te voy a cobrar, porque me parece más justo, me parece mejor que hagamos una historia. Nos tomemos una foto’, y yo ay Dios”, narró Carolina.

Entre las razones por las que la influenciadora se negó a la petición de la doctora se debía a un contrato con la empresa que la representa, la cual debe ser quien acepte y permita que la modelo grabe ese tipo de contenido. “Es que yo eso no lo manejo... en caso de que hubiera querido hacerlo, tampoco hubiera podido”, contó.

Fue entonces cuando Yeferson Cossio defendió a su novia y dijo que ella tenía razón en que no podía hacerlo sin previa autorización. No obstante, el paisa hizo un comentario acerca de la forma en la que él tiene acceso a las redes de su novia y la forma en la que utiliza este acceso para establecer clausulas sobre su relación amorosa.

“¿Saben una clausula del contrato? Si me engaña Le quito las redes. Yo confío en ellla, pero la chimba, si me engaña chao redes. me puede dejar, podemos pelear, pero si me engaña, chao redes” confesó Cossio mientras se reía.

El comentario, como era de esperarse, no fue tomado ligeramente por los seguidores quienes acusaron al creador de contenido como ‘tóxico’ por intentar controlar de esa manera a su novia y el chantaje con sus redes sociales.

