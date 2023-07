Ni con un talismán la iguala: ‘Epa Colombia’ se le midió a cantar como Ana Gabriel y desató burlas en redes

C omo si estuviera participando en el programa ‘Yo Me Llamo’ de Caracol Televisión , la influenciadora ‘Epa Colombia’ decidió erizar a sus millones de seguidores con una interpretación de una de las canciones más reconocidas de la mexicana Ana Gabriel. Pero lo que se creía un esfuerzo que podría ser aplaudido, terminó desatando cientos de burlas en las redes sociales.

María Guadalupe Araujo Yong, es el nombre de pila de esta reconocida cantante de ranchera, quien ha convertido a sus temas musicales en verdaderos himnos que son cantados por distintas generaciones. Es el caso del tema ‘Simplemente amigos’, lanzado en 1998, como parte de su álbum ‘Tierra de nadie’; canción que fue reinterpretada recientemente por Daneidy Barrera Rojas.

¿Epa Colombia dejó las queratinas y se convirtió en cantante?

Mientras se encuentra enfrentando un complejo y costoso proceso para ser mamá, la influenciadora hizo una pausa en sus atareadas labores empresariales, para cantar a capela este sencillo perteneciente al género balada romántica; suceso que realizo tan solo acompañada por el sonido del piano y los timbales.

Pese a que realizó su mayor esfuerzo, los comentarios no se hicieron esperar, y algunos internautas se tomaron el papel de jurado de Amparo Grisales , para manifestarle que por más que lo intente no podrá dedicarse al mundo musical.

“Excelente interpretación, esperamos que no se vuelca a repetir”, “Prefiero ver a la ‘epa’ cantar, que ver los ridículos de la Calderón y su circo de familia”, y “Esta vieja por más que trate, siempre se va a ver como si estuviera borracha”, fueron algunas de las reacciones en Instagram.

