¿De 60 o de 20? Amparo Grisales compartió inesperada sesión de fotos y dejó boquiabierto a más de uno

Amparo Grisales mejor conocida como la ‘Diva’ de la televisión colombiana se ha destacado por su participación en diversas producciones como ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’ y ‘En cuerpo’. Además, en pocos meses estará nuevamente haciendo parte de ‘Yo me llamo’.

Durante varias semanas la manizaleña estuvo ausente de su cuenta de Instagram, sin embargo, volvió a aparecer para dejar boquiabiertos a sus fans, pues compartió un corto clip de la sesión de fotos que realizó en ropa interior.

Si bien en varias ocasiones la actriz ha sido objeto de críticas por su edad, ella ha dejado claro que esto no ha sido impedimento para ella, pues cada uno de estos comentarios no logran afectarla, por el contrario, hacen que se sienta mejor al verse al espejo, ya que trata de cuidarse tanto física como emocionalmente.

La ‘Diva’ de la televisión colombiana modeló durante varios segundos en cámara lenta mientras que el flash del lente llamó la atención de los internautas. Grisales agregó: “Amparo 2023, sesión de fotos en La Casa de Lola, listos para la acción.” Asimismo, se tomó el tiempo para agradecer a Dios por los regalos de la vida, que según ella, recibe a diario.

Como era de esperarse los comentarios por parte de sus fans no faltaron en donde resaltaron la belleza con la que cuenta Amparo, la cual no resulta ser un secreto para nadie. Uno de los comentarios fue del presentador quien estará en el mismo programa, Carlos Calero quien agregó varios emojis de corazón. Asimismo en otros se lee: “Para envidia de muchas, ya quisiera yo llegar así a su edad”, “Muy bonita y esa elegancia que la caracteriza”.

Y es que no solo Grisales mostró su inesperada sesión de fotos también causó varias dudas con respecto a sus nuevos proyectos los cuales no solo estarían en programas de televisión sino también en cine. Por lo pronto, la manizaleña no reveló mayores detalles al respecto.