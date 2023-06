¿Se va o se queda? Escudero de ‘Desafío The Box’ ya no quiere seguir en competencia

Al final de la prueba de muerte del ‘Desafío The Box’ en el que Iván y Daniela resultaron ser los primeros eliminados de la nueva etapa, Escudero miró a Sensei en señal de que si Alpha ganaba le enviaran el chaleco a él.

Y es que el cantante tiene poderosas razones para abandonar la Ciudad de Las Cajas luego de enfrentarse varias veces en el box negro e incluso regresar de la muerte por la lesión de un compañero.

Al llegar a la casa Beta se lo confesó a Yan quien de inmediato no dudó en llevarle la contraria, pues argumentó que es mucho el trecho recorrido, el hambre que han soportado y el sudor que han derramado como para rendirse ahora.

“Ya pedí el chaleco, ustedes se merecen más llegar a la final que yo, ustedes están hechos para esto, para estas pruebas. Es verdad que yo me la he guerreado. Yo no puedo quedarme más tiempo acá”

— Escudero