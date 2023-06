“Que lo saquen ya”: llueven críticas a Byron del ‘Desafío The Box’

La reciente prueba de muerte del ‘Desafío The Box’ ha generado una gran polémica en las redes sociales por parte de la comunidad digital que sigue desde el primer día lo que pasa en la Ciudad de Las Cajas.

Y es que en la prueba Iván se enfrentó nuevamente a Byron en el box negro, solo que esta vez él “eterno capi” de la extinta Gamma no pudo hacer lo anterior en sacarlo de competencia.

La prueba de nuevo arrancó desde una plataforma alta en la que debían descender por medio de un túnel lleno de costales, para seguidamente pasar por diversos obstáculos hasta llegar a una escalera inestable y pasar por un puente tibetano. Y desde allí liberar una carreta sobre la que llevarían dos discos al inicio de la pista.

Durante toda la prueba Iván llevó la delantera, pues tuvo la rapidez suficiente para liberar los obstáculos de piedra dejándole ya el trabajo hecho a Byron —situación que sigue siendo criticada en las redes sociales— para luego llegar casi al mismo tiempo.

“Me siento feliz, porque yo dije que quería irme contra el mas duro y lo saqué” — Byron

No haber derrumbado las piedras ha sido el detonante para asegurar que Byron no es quien merecía seguir en competencia según los seguidores. Así se ha evidenciado en las redes sociales del ‘Desafío The Box’ en las que los ataques hacia el concursante de la casa Alpha no han cesado.

“La cara que puse cuando Byron se metió por el camino de piedras de Iván 😡🤬”, “Si Byron fuese una persona correcta le debería pesar un poco en su consciencia que en la muerte hizo el papel de un payaso” y “Falta de respeto con el televidente y todo Colombia, por esa prueba tan mal planteada, el bocón del Byron no merecía quedarse, una total desventaja e injusticia con Iván 😡”, destacan en los comentarios.

El equilibrio, la fuerza y sobre todo la concentración jugó un papel protagónico en la definición de la prueba que dejó a la casa Alpha sin una de sus mujeres y a la casa Beta sin uno de los hombres más fuertes de su equipo. Al finalizar la prueba tanto Daniela como Iván agradecieron la oportunidad que haber podido vivir su historia en la Ciudad de Las Cajas.