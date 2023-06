Critican a Sara del 'Desafío The Box' por todo lo que come Foto: Captura de YouTube

La convivencia en la casa Beta sigue generando señalamientos y de nuevo Guajira del ‘Desafío The Box’ vuelve a protagonizar una polémica en el más reciente capítulo. Y es que no para de hacer críticas a sus compañeros, pero especialmente a Sara.

Días atrás criticó a Juli por su cercanía con Rapelo, y luego siguió con Sara, directamente a la forma y cantidad en la que se alimenta, y resaltó cada una de las cosas que la participante ingirió en una sola noche.

“Sara come demasiado ¿Te diste cuenta? Se comió toda la yuca, comió pollo, un batido de proteínas, volvió a tomar creatina, comió galletas y ahora va a comer más, ni los hombres comen, así como come ella” — Guajira

Ahora en el más reciente capitulo, luego del desafío a muerte en el que salieron eliminados de la Ciudad de Las Cajas, Daniela e Iván, volvió a criticar a Sara mientras aprovechaban la comida antes de iniciar el nuevo ciclo en el que deberán competir por mantener la despensa llena en una vertiginosa prueba en el box azul.

“Ya se tomó el batido de proteínas, ya comió. Acaba de hacer más arroz, y se va a hacer un sándwich y dejó la arepa. Y eso también me va a limitarme a la hora decir voy a ganar, porque si estoy comiendo mucho ahora es porque sé que mañana no lo voy a tener” — Guajira

Rapelo agregó que psicológicamente eso era lo que hacían en la casa Beta al pasar todos los ciclos sin comida, y se acostumbraron. Entre tanto Mai aseguró que Sara le dijo que estaba comiendo solo por gula y ansiedad.

Es de recordar que Sara le confesó a Escudero mientras comía que ella se siente como un “barril sin fondo y que no sabe medir las cantidades “hasta que ya me siento maluca”. Las palabras de Guajira no solo se quedaron en el capítulo, sino en las redes sociales del ‘Desafío The Box’ y como era de esperarse las críticas a la participante no se hicieron esperar.

“Así como traga y es eficiente para comer, debería ser eficiente para las pistas 😂😂😂”, “Lo que Guajira dice es la verdad, la comida es limitada y ellos deben medirse a la hora de comer”, “Que vergüenza con Guajira.... hablando de todo el mundo, sembrando su cizaña a toda hora...en que le afecta a usted.... qué la otra coma”, son solo algunas de las reacciones que destacan.